Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Черная Вдова": появился постер, раскрывший дату премьеры фильма

В главной роли – Скарлетт Йоханссон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Фото: Getty Images

Студии Disney и Marvel планируют выпускать в год по 3-4 фильма в рамках своей киновселенной. "Черная вдова" – выйдет в кинотеатрах уже этой весной. Теперь появился официальный взгляд на ленту.

Смотрите видео о том, что актриса, сыгравшая главную роль в картине, собирается замуж:

Красно-черный плакат демонстрирует один из костюмов Наташи, который появится в ленте. На постере героиню окружают: Красный страж (Дэвид Харбор) и Елена Белова (Флоренс Пью).

Постер к фильму "Черная Вдова"
Постер к фильму "Черная Вдова"
Фото: Twitter

Пока неизвестно, какой актер исполнил Таксмастера, но в настоящее время теории заключаются в том, что Рэйчел Вайс сыграла опытного ветерана в программе "Черная вдова".

Читайте также:
Появились подробности "сольника" о Черной Вдове от Marvel

Режиссером картины станет Кейт Шартланд.

Напомним, фильм "Черная Вдова" выйдет на экраны 1 мая 2020 года. Ранее предполагалось, что "сольник" о Наташе Романовой зрителям покажут не ранее 2021 года.

Отметим, что персонаж Скарлетт Йоханссон трагично погибла в фильме "Мстители: Финал". Таким образом, события, которые нам покажут в предстоящем фильме, станут приквелом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису года Скарлетт Йоханссон о помолвке: "Это было как в фильмах!" Звезды "Брачной истории" блистали на Венецианском кинофестивале: яркие фото
Скарлетт Йоханссон Marvel Рэйчел Вайс Черная вдова
Реклама

Новости партнеров

Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Популярные статьи

Сегодня, 12:53Шоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

Сегодня, 12:05Food

Клюква: польза и вред осенней ягоды

Вчера, 20:11Events

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

Вчера, 20:05Техно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

Вчера, 19:42Шоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

Вчера, 14:16Шоу-бизнес

Елизавета II доказала всему миру, что возраст хобби не помеха: фото

Вчера, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 09:25Техно

Xiaomi представила "умный" гаджет за 100 грн

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

11 ноябряШоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

11 ноябряТехно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

11 ноябряПсихология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

11 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

10 ноябряEvents

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

Новости партнеров

Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Блинный торт
Блинный торт "Шоколадный пломбир". Пошаговый рецепт
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки