"Черная Вдова": появился постер, раскрывший дату премьеры фильма

В главной роли – Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

Студии Disney и Marvel планируют выпускать в год по 3-4 фильма в рамках своей киновселенной. "Черная вдова" – выйдет в кинотеатрах уже этой весной. Теперь появился официальный взгляд на ленту.

Смотрите видео о том, что актриса, сыгравшая главную роль в картине, собирается замуж:

Красно-черный плакат демонстрирует один из костюмов Наташи, который появится в ленте. На постере героиню окружают: Красный страж (Дэвид Харбор) и Елена Белова (Флоренс Пью).

Постер к фильму "Черная Вдова" Фото: Twitter

Пока неизвестно, какой актер исполнил Таксмастера, но в настоящее время теории заключаются в том, что Рэйчел Вайс сыграла опытного ветерана в программе "Черная вдова".

Режиссером картины станет Кейт Шартланд.

Напомним, фильм "Черная Вдова" выйдет на экраны 1 мая 2020 года. Ранее предполагалось, что "сольник" о Наташе Романовой зрителям покажут не ранее 2021 года.

Отметим, что персонаж Скарлетт Йоханссон трагично погибла в фильме "Мстители: Финал". Таким образом, события, которые нам покажут в предстоящем фильме, станут приквелом.

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