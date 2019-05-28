"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть серии, о чем сериал
О один из нашумевших проектов телеканала HBO
Телеканал HBO в понедельник, 27 мая представил 4 серию мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.
Эксклюзивные кадры со съемочной площадки сериала "Артист":
4 серия сериала называется "Счастье всего человечества". В этом эпизоде герои сериала Валерий и Борис попытаются найти способ уничтожения радиоактивного мусора, а Ульяна – выяснить причину взрыва.
Новый проект HBO состоит из пяти эпизодов. Режиссером проекта стал швед Юхан Ренко, известный такими работами, как "Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипами для Мадонны и Рианны.
Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис ("Корона", "Безумцы"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолия", "Умница Уилл Хантинг") и номинант "Оскара" Эмили Уотсон ("Хилари и Джеки", "Рассекая волны"). Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2").
1 серия – 6 мая 2019;
2 серия – 13 мая 2019;
3 серия – 20 мая 2019;
4 серия – 27 мая 2019;
5 серия (финальная) – 3 июня 2019.
Напомним, ранее телеканал HBO опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого запада". Ролик был опубликован на его YouTube-канале.
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