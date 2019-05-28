"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть серии, о чем сериал

О один из нашумевших проектов телеканала HBO

Сериал "Чернобыль" 4 серия когда и где смотреть Фото: HBO

Телеканал HBO в понедельник, 27 мая представил 4 серию мини-сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Эксклюзивные кадры со съемочной площадки сериала "Артист":

4 серия сериала называется "Счастье всего человечества". В этом эпизоде герои сериала Валерий и Борис попытаются найти способ уничтожения радиоактивного мусора, а Ульяна – выяснить причину взрыва.

Новый проект HBO состоит из пяти эпизодов. Режиссером проекта стал швед Юхан Ренко, известный такими работами, как "Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипами для Мадонны и Рианны.

Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис ("Корона", "Безумцы"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолия", "Умница Уилл Хантинг") и номинант "Оскара" Эмили Уотсон ("Хилари и Джеки", "Рассекая волны"). Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2").

График выхода серий сериала "Чернобыль" от HBO:

1 серия – 6 мая 2019;

2 серия – 13 мая 2019;

3 серия – 20 мая 2019;

4 серия – 27 мая 2019;

5 серия (финальная) – 3 июня 2019.

Напомним, ранее телеканал HBO опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого запада". Ролик был опубликован на его YouTube-канале.

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