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Чернокожий женщина-агент и антагонист: вышел впечатляющий трейлер фильма "Не время умирать"

Трейлер впервые представили на "Супербоуле 2020"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:57
"Джеймс Бонд: Не время умирать"
"Джеймс Бонд: Не время умирать"
Фото: YouTube

Уже весной поклонники бондианы увидят новый юбилейный фильм о красавчике-шпионе и создатели фильма делятся новыми подробностями грядущей картины. Например, в фильме мы услышим песню популярной певицы Билли Айлиш. Теперь в Сети появился представленный на "Супербоуле" трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде.

Агента 007 в новом фильме о Бонде сыграет женщина, смотрите подробности:

Отметим, что в новом фильме агента 007 Дэниел Крейг сыграет в последний раз. В трейлере "Не время умирать" можно увидеть и нового агента – чернокожую женщину.

Также показаны кадры с возлюбленной Бонда и главным антагонистом фильма. Это захватывающее зрелище!

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Картина "Не время умирать" выходит в прокат весной 2020 года.

Напомним, в новом фильме о Джеймсе Бонде агент 007 может жениться. Оказывается, что режиссер ленты Кэри Фукунага отснял три варианта концовки фильма, чтобы избежать утечки информации. И в той версии, которая выйдет на экраны, специалист использует одну из них.

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