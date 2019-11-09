"Черный ворон": Василий Шкляр озвучил фильм, снятый по мотивам его романа

Премьера исторической драмы ожидается 5 декабря

Кадр из фильма "Черный ворон" Фото: YouTube

Мы уже рассказывали об украинском триллере "Цена правды", премьера которого состоится совсем скоро. А в начале декабря на большие экраны выйдет украинская историческая драма "Черный ворон" по мотивам одноименного романа Василия Шкляра. Известный писатель не только принимал участие в работе над сценарием фильма, но и проживал этапы всего съемочного процесса вместе с актерами.

О номинантах на премию "Оскар 2020" смотрите в сюжете:

Автор "Черного ворона" регулярно приезжал на площадку и просматривал только отснятый материал вместе с режиссером Тарасом Ткаченко. Недавно стало известно, что в ленте зрители смогут услышать голос автора – Василий Шкляр лично озвучит исторические комментарии в фильме и станет закадровым поводырем в прошлое украинской истории.

"Как же это хорошо, что мы имеем два различных прочтения наших героических холодноярских событий. Мы увидим его не только в литературном произведении, но и на экране. И это будет очень яркое зрелище, которое западе вам глубоко в сердце, я убежден ", – говорит Василий Шкляр.

Премьера фильма "Черный ворон" запланирована на 5 декабря 2019 года.

А пока украинский зритель с нетерпением ждет премьеры исторической драмы, автор романа "Залишенець. Черный ворон", Василий Шкляр, уже посмотрел фильм на большом экране. Финальный вариант картины писателю понравился:

"Автор никогда не может быть вполне доволен экранизацией, потому экранное воплощение не стоит отождествлять с литературным произведением. И я с самого начала знал эту истину, поэтому не смотрел предвзято. Но я доволен: понравились удачно подобраны актеры и их игра. И я уверен, что картина не оставит равнодушным ни одного зрителя".

"Черный ворон" воспроизводит одну из страниц украинской истории – борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

События фильма расскажут об истории жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда Украинская к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинском и собственной семьи.

Главную роль в картине исполнил молодой украинский актер Тарас Цимбалюк, известный работой в сериалах "Центральная больница" и "Село на миллион". Кроме Тараса Цимбалюка в ленте появятся Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Даниил Мирешкин, Звездная Марченко, Наталья Сумская и другие.

Ранее мы писали, что вышел впечатляющий тизер украинского сериала "Плеяда".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.