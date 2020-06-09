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Четыре необычных фильма об отношениях детей и родителей

Киноленты предложат посмотреть на жизнь родителей с нового ракурса

Нет однозначного ответа на вопрос, легко ли быть родителями. Истина в том, что период взросления ребенка – самый интересный и необратимый процесс. Это то кино, которое нельзя переснять. Здесь всё снимается только с первого дубля, со множеством курьезов, непредсказуемых событий и приключений. Каждый родитель сталкивается с детскими "почему", шалостями, откровениями и радостями. А порой сами дети берут на себя роль родителя и заводят своих мам или отцов в тупик. К тому же для родителей их чада никогда не перестают быть детьми, даже когда становятся взрослыми. Какими бывают взаимоотношения родителей и детей – смотрите в новой подборке от Сегодня.Lifestyle.

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Большая свадьба

Кадр из фильма "Большая свадьба" Фото: Imdb.com

Дон и Элли Гриффин прожили вместе много лет, вырастили детей и одного приемного ребенка, построили дом, но разведены уже восемь лет. Их приемный сын Алехандро решил жениться, а его родная мать – истинная католичка, живет в Колумбии и служит у епископа. Поэтому Алехандро не рассказал ей о разводе своих приемных родителей. Ради свадьбы сына родная мать Алехандро преодолевает свой страх летать на самолете и нарушает обет не покидать Колумбию. А еще на свадьбу сына она прилетает со своей дочерью, которая далеко не так проста, как может сразу показаться. Семья Гриффин решает притвориться на период свадьбы счастливой и дружной. У каждого из гостей есть свои секреты, проблемы и тайные желания. Алехандро и его невеста опасаются, что свадьба может разрушиться. В какие комедийные и авантюрные ситуации попадут герои фильма и чем закончится эта большая свадьба?

На трезвую голову

Кадр из фильма "На трезвую голову" Фото: Imdb.com

Главный герой фильма Бад Джонсон – отец-одиночка. Он безалаберный, часто теряет работу, не прочь выпить пива в компании, но в целом добродушный и довольно симпатичный человек, который очень любит свою дочку Молли. Мама Молли отказалась от нее в пользу своей музыкальной карьеры, оставив малышку на отца. Молли – полная противоположность Баду: ответственная, умная, многим интересующаяся девочка. У Молли и Бада доверительные и добрые отношения, однако его дочь часто берет на себя роль родителя. Однажды после очередной попойки Бад попадает в курьезную ситуацию, когда от него зависит судьба всей страны. Его голос на выборах президента оказывается решающим, и ему, очень далекому от политики бездельнику, предстоит сделать окончательный выбор в пользу одного из двух кандидатов.

А вот и она

Кадр из фильма "А вот и она" Фото: Imdb.com

Риелтор Орен – надменный, самовлюбленный, эгоистичный человек. Он часто обманывает клиентов, не дружит с соседями, оскорбляет их, жестоко себя ведет с соседской собакой, часто высмеивает друзей и третирует домашних. У него несносный характер, и у его знакомых найдется много причин, чтобы не общаться с ним. Но на каждый камень найдется своя вода, и, казалось бы, когда Орена уже ничего не исправит, появляется внучка, о существовании которой он даже не подозревал. Девочка в корне начинает менять характер Орена и творит чудеса. Несмотря на то что фильм не затрагивает непосредственно тему отцовства, эта история может вдохновить многих родителей.

Я и ты и все, кого мы знаем

"Я и ты и все, кого мы знаем" Фото: Imdb.com

Отец-одиночка, продавец обуви Ричард Суирси воспитывает двух сыновей – 7-летнего Робби и 14-летнего Питера – и вполне готов к новой семейной жизни. Но когда в его жизнь врывается очаровательная и энергичная таксистка Кристин, Ричарда охватывают паника и сомнения. В это же время младший сын Робби знакомится виртуально с очаровательной незнакомкой, а 14-летний Питер снова и снова становится "объектом для тренировки" у соседских девочек, которые репетируют на парне свои будущие отношения.

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