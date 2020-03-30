Четыре полезные книги, которые знакомят с миром вирусов и эпидемий

Лучшие книги про вирусы и эпидеми

Еще совсем недавно никто не мог предвидеть, что вирус станет главной темой новостей, научных исследований и настолько захватит внимание жителей земного шара. Движение вирусов, эпидемий в пространстве и времени имеют мощный масштаб, к чему общество оказывается часто не готовым. Поэтому для тех, кто желает с холодной головой разобраться, чего ожидать от вирусов, бактерий и прочих патогенов, редакция Сегодня.Lifestyle отобрала несколько изданий, которые помогут лучше понять собственный организм и окружающий мир.

"Вирусы и микробы. Научный комикс", Фаллин Кох

Книга не только рассказывает, но и показывает, как человечество боролось с бубонной чумой и желтой лихорадкой, тифом и малярией. Автор делится знаниями о болезнях, уже побежденных человеком и о тех, война с которыми науке только предстоит. Просто и понятно расскажет, почему мы болеем и как с этим борется организм.

"Вирусы. Скорее друзья, чем враги", Карин Меллинг

Иной взгляд на мир вирусов. Грипп, ВИЧ, Эбола, – мы привыкли видеть в них лишь угрозу. Однако, Карин Меллинг в своем издании уверяет: большинство вирусов не только неопасны, они необходимы. Невидимые человеческому глазу, они сопровождают нас в повседневной жизни: живут на нашей одежде, на нашей коже, они влияют на наше настроение и обмен веществ. Некоторые же из них достаточно сильны, чтобы оказывать влияние даже на погоду.

"Оно заразное", Дженнифер Гарди

Уже в апреле этого года выходит новинка на злобу дня – книга известного канадского эпидемиолога Дженнифер Гарди. "Оно заразное" – издание, готовящейся к выходу в издательстве Vivat, поможет взрослым узнать больше о мире вирусов, бактерий и микробов, а также познакомить с этим миром своих детей.

Дженнифер Гарди – доктор наук, сотрудница Центра борьбы с болезнями Британской Колумбии. 15 лет своей жизни она посвятила исследованиям микробов, бактерий и вирусов. Результаты ее исследований признаны выдающимися мировым научным сообществом

На страницах книги "Оно заразное" читатель найдет не только интересные факты о природе невидимых врагов, но и много актуальных как никогда рекомендаций о том, как избежать знакомства с ними. Помимо всего прочего, в своей книге Дженнифер Гарди делится малоизвестными фактами о том, как эпидемии на протяжении столетий меняли ход мировой истории, и о том, какое влияние вирусы оказывают на устройство жизни современного человека.

"Мифы о вирусах и микробах. Как живет наш внутренний мир", Андрей Сазонов

Книга Андрея Сазонова – это то, что стоит читать, когда мир охватывает паника на волне очередной эпидемии птичьего или свиного гриппа. В своем издании ученый развенчивает распространенные заблуждения и открывает читателю тайну строения его собственного организма, населенного тысячами бактерий, микробов и чужеродных вирусов.

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 книгах, которые помогут обрести счастье. Кроме того, делились подборкой лучших книг по мотивации и саморазвитию.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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