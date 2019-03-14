"Чилдрен Кинофест" объявил жюри конкурса детских фильмов

В этом году фестиваль пройдет с 31 мая по 9 июня

"Чилдрен Кинофест" Фото: facebook.com/sovenokcharlie

С 31 мая по 9 июня 2019 года пройдет VI фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" и будет визуально оформлен в честь актера Чарли Чаплина. В 2019 году исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося режиссера и актера, в честь которого был назван символ "Чилдрен Кинофеста", Совенок Чарли.

На наследие комика на постере также намекают его неизменные атрибуты – массивные ботинки, шляпа и трость.

"Чилдрен Кинофест" Фото: facebook.com/sovenokcharlie

Стоит отметить, что организаторы определялись с судейским составом. Оценивать участников будут режиссер и сценарист Марина Степанская, режиссер и сценарист Аркадий Непиталюк, а также актриса Ирма Витовская.

Во время Церемонии закрытия фестиваля 9 июня будут названы победители конкурса в номинациях "Лучший украинский детский фильм" (который получит почетный диплом и награду в размере 20 тыс. грн), "Приз зрительских симпатий" (10 тыс. грн) и "Самые детские фильмы в категориях 7-10 и 11-14 лет" (будут награждены дипломами и получат по 5 тыс. грн).

Напомним, в прошлом году "Чилдрен Кинофест" прошел с 25 мая по 3 июня.

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