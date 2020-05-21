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Что почитать во время карантина: лучшие книги для детей

Подборка книг для приятного досуга вашей семьи

Дарина Алексеева
Сегодня, 10:46
Фото: пресс-служба

Карантин продлен, а это значит, что свободное время дома не заканчивается. И если ваши дети любят книги, можно устроить сеансы совместного чтения. Главное, учесть в этом процессе интересы и потребности ребенка: кто-то соскучился по друзьям из садика, кто-то – по интересным урокам в школе, а кто-то просто устал и хочет помечтать. Поэтому редакция Сегодня.Lifestyle собрала издания, на которые следует обратить внимание родителям – возможно, именно с этими книгами у ребенка случится запоминающийся опыт совместного чтения.

Ранее мы публиковали лучшие книги-бестселлеры за последний год.

Чтение во время карантина: лучшие книги для детей

"Уроки выживания для принцесс", Федерика Магрин, Лаура Бренлла

"Уроки выживания для принцесс"
Фото: пресс-служба

Наверное, все мы помним истории принцесс, которые сталкивались с ужасными препятствиями на пути к своей мечте, преодолевали их и находили настоящую любовь. В этой книге есть знакомые нам принцессы, вот только фокус здесь не на их счастье с прекрасным принцем, а на том, какими сильными личностями они были. Чем не ролевые модели?

Золушка имеет дело с токсичными родственниками, принцесса на горошине остается собой и не боится трудностей, Белль умеет видеть настоящую – внутреннюю красоту. Но авторы не забывают и о советах, которые хотят дать юным читательницам: почему быть ботаном – круто, почему не все должно заканчиваться хорошо – и это тоже нормально, и почему мы должны в первую очередь научиться слушать себя и исполнять свои желания.

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"Книга, которая наконец-то объяснит тебе все про родителей", Франсуаза Буше

Детская книга
Детская книга "Книга, которая наконец-то объяснит тебе все про родителей"
Фото: пресс-служба

Между родителями и детьми часто могут возникать непонимания, и поэтому такое издание может пригодиться. Во-первых, Франсуаза Буше – мастер психологических книг для детей, которые рассказывают о сложных эмоциях и переживаниях. Во-вторых, книга о родителях, которые могут быть неидеальными, иногда раздражающими, но, вопреки всему, любящими, объяснит важные вещи и поможет достичь понимания.

Здесь нет напутствий и дидактичности, от которой захочется спрятаться. Наоборот – в книге полно шуток и иллюстраций, чтобы диалог произошел не с книгой, а в первую очередь между взрослым и юным читателем.

"Хочу знать! Обо всем на свете", Изабель Фужер

Книги для детей –
Книги для детей – "Хочу знать! Обо всем на свете"
Фото: пресс-служба

Необычная энциклопедия на пружине, которая напоминает блокнот, но на самом деле – это сборник более чем сотни интересных фактов о нас и окружающем мире. В четырех главах автор собрала популярные вопросы детей и простые и иногда даже забавные ответы.

Книга подойдет детям, которые обладают талантом задавать вопросы обо всем, что могут увидеть или услышать. История, искусство, природа, космос, ежедневная жизнь, человеческий организм – некоторые из них будут познавательными даже для взрослых.

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"Мир спорта", Людмила Доманская, Татьяна Бердюгина

Лучшие книги для детей – книга
Лучшие книги для детей – книга "Мир спорта"
Фото: пресс-служба

Если ребенок соскучился по активному отдыху и хочет поскорее вернуться на спортивные занятия, его можно заинтересовать небольшой энциклопедией о спорте. Благодаря ей читатель может узнать, как появились разные виды спорта, установились правила и возникли традиции, а также прочитать забавные исторические факты.

Внутри есть окошки – специальные картонные вставки, которые открываются и скрывают разную дополнительную информацию. Эта особенность энциклопедий серии "Маленькие исследователи" стала новинкой для украинского книжного рынка.

Ранее мы назвали 7 увлекательных романов о любви, которые стоит прочитать хотя бы раз в жизни.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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