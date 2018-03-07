Что послушать на 8 Марта

Мы предлагаем вам небольшую подборку песен к 8 Марта.

Близится женский день – 8 Марта и мужчины определяются с подарками для своих дорогих женщин. Многие уже распланировали весь день: куда пойти, что подарить, что посмотреть и что одеть.

Настроения любому празднику задает музыка. Поэтому, мы предлагаем вам небольшую подборку песен к 8 Марта.

James Blunt – You're Beautiful

Песня увидела свет в 2004 году, тогда же Джеймс Бант и получил всемирную популярность. В основном благодаря этому синглу.

Ирина Билык – "Моя любовь"

Песня вышла в 2010 году и сразу же стала хитом. Все украинские женщины напевают слова этой композиции.

Abba – Dancing Queen

Песня считается одной из лучших композиций 1970-х годов, а также визитной карточкой группы АВВА. Стоит отметить, что песня продержалась шесть недель на первой строчке британских чартов начиная с сентября 1976 года, и стала единственным американским чарт-топпером ABBA в апреле 1977 года.

James Brown – Woman

Признанный одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века, "крестный отец соула" исполнял эту песню превосходно.

Bruno Mars – Just The Way You Are

Это первый сольный сингл Бруно Марса с его дебютного студийного альбома Doo-Wops & Hooligans. Работа над синглом заняла несколько месяцев.

Напомним, стало известно, какой подарок больше всего хотят получить украинки накануне 8 Марта. Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, в первую очередь дамы желают в подарок цветы, ювелирные украшения, романтическое путешествие, заботу и внимание, туалетную воду или духи, а также романтический ужин.