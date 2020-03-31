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Что посмотреть: 5 интересных сериалов на один вечер

Расследуем дела с Эми Адамс и Шерон Стоун

Инна Петрова
Сегодня, 12:25

Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о захватывающих детективах, которые держат в напряжении до самого финала. Сегодня предлагаем подборку сериалов на один вечер.

Если вы любите "Рика и Морти", обязательно оцените аниме-короткометражку по мультсериалу, которая вышла на днях. А также проголосуйте за лучший фильм в номинации "Премия зрительских симпатий" Четвертой Национальной премии "Золота Дзиґа-2020".

Что посмотреть: 5 интересных сериалов на один вечер

"Мозаика"

Кадр из сериала "Мозаика"
  • США, 2018

Сюжет: шестисерийный фильм рассказывает о знаменитой писательнице и художнице книг для детей Оливии Лейк, которую сыграла Шерон Стоун. Важные роли в жизни Лейк сыграют двое мужчин...

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"Острые предметы"

Кадр из сериала "Острые предметы"
Кадр из сериала "Острые предметы"
Фото: Скриншот из видео

  • США, 2018

Сюжет: журналистка Камилла Прикер возвращается в свой родной город в штате Миссури, чтобы написать статью о недавнем жестоком убийстве девушки. Статья должна помочь Камилле выйти из творческого кризиса и перезапустить ее карьеру журналиста. Но возвращение в родной городок вскрывает болезненное прошлое Камиллы и ее тяжелые отношения с матерью, которые в свое время привели к серьезным психическим проблемам.

"Заговор против Америки"

Кадр из сериала "Заговор против Америки"
  • США, 2020

Сюжет: действие сериала происходит в США, где на президентских выборах 1940 года победил не Франклин Рузвельт, а Чарльз Линдберг – человек, выступавший против вступления Америки в войну и не скрывавший свои антисемитские взгляды. Главные герои – члены еврейской семьи из Нью-Джерси, наблюдающие за тем, как в стране формируется нацистская диктатура.

"НольНольНоль"

Кадр из сериала "НольНольНоль"
  • Италия, 2019

Сюжет: действие сериала происходит в современной Италии, а также в Мексике, США и Африке. Глава клана дон Мино, скрывающийся в подземном бункере, решает закупить партию наркотиков на 900 миллионов евро, но он не знает, что его внук замыслил предательство.

"Допрос"

Кадр из сериала "Допрос"
  • США, 2020

Сюжет: история сериала отсылает к реальным событиям расследования и суда жестокого убийства. Молодой человек обвиняется в преступлении против собственной матери. Ему пришлось потратить порядка двадцати лет, чтобы доказать, что он не виновен в произошедшем. Каждый эпизод этого сериала основан на допросах, которые проводили представители полиции.

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Ранее мы писали, почему нужно посмотреть фильм-номинант на премию Золота Дзиґа-2020 "Давай танцуй!", а также публиковали список фильмов, которые можно посмотреть с детьми на карантине.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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