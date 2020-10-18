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Смотрите на OLL.TV

Что посмотреть дома: 5 интересных фильмов, основанных на реальных историях

Сегодня, 15:05

Сегодня в программе картины с участием Ди Каприо, Костнера и Де Ниро

Истории для фильмов не всегда придумываются – многие из них вдохновлены реальными событиями и людьми, жившими когда-то. И хотя не все кино, основанное на реальных событиях, может претендовать на историческую достоверность, смотреть его куда интереснее, зная, что показанное на экране в действительности происходило.

В новой подборке от Сегодня.Lifestyle – картины, которые основаны на реальных событиях и которые вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

"Игра на понижение"

Кадр из фильма "Игра на понижение"
Фото: Imdb

Главный герой этой истории – человек, который своим блестящим умом смог предугадать экономический кризис задолго до его начала. В его слова не верили, а самого Майкла принимали за психа. Кем он, собственно, и есть. Это история о людях, которые играют в серьезные игры, где на кону стоят миллионы и миллиарды.

"Волк с Уолл-стрит"

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Фото: Imdb.com

В основу сюжета фильма легли мемуары бывшего нью-йоркского брокера Джордана Белфорта. Он основал крупную брокерскую компанию в 1987 году, но был осужден за отмывание денег и другие финансовые преступления. Джордан справился с алкогольной и наркотической зависимостью, написал две книги и стал читать лекции о том, как достичь успеха в жизни.

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"Неприкасаемые"

Кадр из фильма "Неприкасаемые"
Фото: Imdb

Чикаго. 1930 год. Сухой закон. Самый выгодный бизнес – спиртное. Чтобы им заниматься, самоуверенный мафиози Капоне купил с потрохами всю верхушку администрации города. Казалось бы, всё у него схвачено, деньги льются рекой, а недовольные отправляются кормить рыб. Но непримиримого борца со злом, агента ФБР Элиота Несса такое положение вещей не устраивает. И он набирает команду отважных, неподкупных, неприкасаемых.

"Лжец, Великий и Ужасный"

Кадр из фильма "Лжец, Великий и Ужасный"
Фото: Imdb

В основе сюжета – история Бернарда Мейдоффа. В начале 1960-х он основал свою фирму на Уолл-стрит. За много лет она превратилась в крупнейший инвестиционный фонд, а сам Мейдофф стал пользоваться репутацией успешного, влиятельного и надежного брокера.

Его дела шли прекрасно, пока в 2008 году не становится известно, что за последние 15 лет фонд превратился в крупную финансовую пирамиду.

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"Опасные секреты"

Кадр из фильма "Опасные секреты"
Фото: Imdb

Фильм повествует о событиях 2003 года, когда сотрудница британских спецслужб Кэтрин Ган получает электронное письмо, в котором союзники просят вести наблюдение за дипломатами стран – членов ООН: Анголы, Камеруна, Гвинеи, Чили, Мексики и Пакистана, чтобы собрать на них компромат.

Кэтрин передает это письмо журналистам, после чего оно публикуется на странице знаменитого еженедельника The Observer. Жизнь и свобода Кэтрин вмиг оказываются под угрозой…

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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