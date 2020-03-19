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Смотрите на OLL.TV

Что посмотреть дома: 5 лучших мелодрам

Подборка картин, которые отвлекут вас от рутины

Инна Петрова
Сегодня, 13:25

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает публиковать подборки интересных фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть дома во время карантина. Недавно мы рассказывали о лучших украинских фильмах со смыслом, а сегодня предлагаем вашему вниманию ТОП-5 лучших мелодрам.

"Госпожа Бовари": официальный трейлер

  • Год создания – 2014 (Германия)

Главная героиня – Эмма, молодая жена провинциального врача, скучающая в браке. Ее лекарством от скуки становятся любовники и дорогие наряды. Когда Эмма понимает, что не любит своего супруга, она знакомится с Леоном Дюпюи. Встречами с молодым любовником, женщина пытается заполнить пустоту внутри.

"Герцогиня": официальный трейлер

  • Год создания – 2008 (Великобритания)

Историческая драма о жизни Джорджины Спенсер, герцогини Девонширской, основанная на реальной истории ее жизни.

Джорджина была знаменитой красавицей и светской персоной с большим количеством поклонников и обожателей. Она активно занималась политикой, когда повстречала молодого Чарльза Грея. Между ними завязался роман, о котором вскоре узнал безжалостный герцог Девонширский.

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"Два дня в Нью-Йорке": официальный трейлер

  • Год создания – 2012 (Германия, Франция)

Марион рассталась со своим прежним возлюбленным Джеком и переехала из Франции в Нью-Йорк. Теперь у ней есть новый бойфренд — афроамериканец Мингус. Счастливая пара беззаботно проводит дни в своей уютной квартирке, и кажется, что ничто не сможет разрушить их идиллию... Но тут в гости к ним приезжают родственники Марион из Старого Света, и ситуация становится взрывоопасной.

"Хоть раз в жизни": официальный трейлер

  • Год создания – 2013 (США)

История о неожиданной встрече двух разбитых сердец в самом центре музыкального мира, в Нью-Йорке. Их знакомство предвещает начало новых отношений и новой музыки.

По сюжету талантливая исполнительница Грета покоряет своим искренним пением сердце в прошлом недурственного продюсера по имени Дэн. Они заключают шуточное соглашение записать альбом прямо в баре и начинают обсуждать детали. Дорога творческих экспериментов приводит новых знакомых в неожиданное место.

"Любовь с препятствиями": официальный трейлер

  • Год создания – 2012 (Франция)

Шарлотта – состоявшаяся женщина, руководительница культурного фонда, мать троих детей, которая успела дважды побывать замужем. Саша – импульсивный молодой человек, композитор, привыкший к легкости в отношениях. Оба из разных миров, но судьба сводит их вместе. Какие планы у судьбы на эту парочку?

С 18 марта по 1 апреля всем активным пользователям OLL.TV будет открыт свободный доступ более чем к 200 популярным мировым сериалам в видеотеке сервиса. Новый сезон "Мир Дикого Запада", "Новый Папа", "Чужак" и другие крутые сериалы HBO уже ждут вас в разделе Амедиатека сервиса. Также сериалы и фильмы вместе с большинством телеканалов (более 160) будут включены в бесплатный недельный период.

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