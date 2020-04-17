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Что посмотреть дома: подборка фильмов для всей семьи

Это кино понравится и взрослым, и детям

По традиции сайт Сегодня.Lifestyle делится интересными фильмами и сериалами, которые можно смотреть дома онлайн. Если вы ищете в интернете "Какой фильм посмотреть онлайн", но не можете сделать выбор, так как контента очень много, предлагаем выбрать кино для всей семьи. Рассказываем о самых интересных картинах, которые понравятся как детям, так и взрослым.

Напомним, что ранее мы публиковали ТОП-7 мотивирующих фильмов, которые могут вас вдохновить, а также список лучших триллеров последних лет.

Что посмотреть дома: подборка фильмов для всей семьи

"Месть пушистых"

Кадр из фильма "Месть пушистых" Фото: Скриншот из видео

США, ОАЭ, 2011

Сюжет: бизнесмен Дэн Сандерс приступает к осуществлению грандиозного проекта: он хочет разбить город прямо посреди Орегонской пустыни. Но не тут-то было! На защиту природы встают… звери – пушистые, зубастые и когтистые. Их месть не знает пощады...

"Мэрайа Мунди и коробка Мидаса"

Кадр из фильма "Мэрайа Мунди и коробка Мидаса"

Испания, 2012

Сюжет: мир семнадцатилетнего Мэрайа Мунди меняется, когда его родители внезапно исчезают, оставив юношу и его брата Феликса на произвол судьбы.

"Монстр в Париже"

Кадр из фильма "Монстр в Париже"

Франция, 2011

Сюжет: ужасный монстр, напоминающий гигантское насекомое, нагоняет страх на всю Францию. Застенчивый киномеханик и неутомимый изобретатель начинают охоту на него. В этой погоне они знакомятся со звездой кабаре, сумасшедшим ученым и самим монстром.

"Сити-Айленд"

Кадр из фильма "Сити-Айленд"

США, 2009

Сюжет: безумная семейка Риццо живет на тихом островке в Бронксе. В ней, как и во всякой другой, есть свои "скелеты в шкафу". И когда один из этих "скелетов" показывается на свет, секреты раскрываются, а жизнь всех членов семьи резко меняется.

"Бэндслэм"

Кадр из фильма: "Бэндслэм"

США, 2009

Сюжет: влюбленный в музыку "лузер" Уилл Бартон переходит в новую школу, где неожиданно, обращает на себя внимание красотки Шарлотты. Вместе они создают группу для участия в большом рок-фестивале. Это дает им шанс, который бывает только раз в жизни.

"Новые приключения Аладдина"

Кадр из фильма "Новые приключения Аладдина"

Франция, 2015

Сюжет: все знают историю про Аладдина – лампа, Джин, желания, прекрасная принцесса. Эта сказка стара как мир, но мало кто знает о его новых приключениях. Нечто иное, необычное и захватывающее – это Аладдин на новый лад.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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