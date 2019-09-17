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Что посмотреть на этой неделе 16-20 сентября: киноафиша

Наконец-то можно посмотреть фильм с Брэдом Питтом "К звездам"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Кадр из фильма "К звездам"
Кадр из фильма "К звездам"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах на этой неделе 16-20 сентября покажут триллер "К звездам", украинский фильм "Фокстер и Макс", боевик "Рэмбо 5: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли, политический триллер "Опасные секреты" и документальный фильм Рона Ховарда "Паваротти".

Предлагаем перечень и описание фильмов, которые можно посмотреть в кино.

"К звездам"

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. Брэд Питт исполняет главную роль инженера-астронавта армейского корпуса США Роя Макбрайда. Рой – известная личность в NASA, поскольку отлично владеет собой, умеет контролировать эмоции. Пульс астронавта никогда не превышает 80 ударов в минуту. Его задание – разузнать больше о странных выбросах антиматерии. В результате одного из таких выбросов, разрушается антенна для поиска внеземной жизни на орбите и Рой едва не погибает. Он знает, что 16 лет назад при аналогичных обстоятельствах пропал без вести его отец – Клиффорд. Исследователь отправился с секретной миссией на поиски внеземной жизни и исчез. Рой понимает, что его отец жив, и отправляется на его поиски. Ему удастся посетить Луну, Марс и Нептун.

"Фокстер и Макс"

В руки к 12-летнему школьнику Максу попадает баллончик с нано-красками. Парень рисует собаку, и неожиданно, пес оживает. Теперь у Макса новый друг-наноробот, у которого масса суперспособностей. Про разработку Макса узнает очень опасный преступник, который открывает на ребенка и Фокстера сезон охоты.

"Рэмбо 5: Последняя кровь"

Над пятым фильмом о Джоне Рэмбо работали более десяти лет. По сюжету бывший военный живет в Аризоне на ранчо у своего отца, где занимается обучением лошадей. Но психологически Рэмбо не восстановился, у него прогрессирует посттравматический синдром. Свободное время он проводит в баре, а ближайшей подругой считает Марию, которая помогает ему следить за порядком на ранчо. Джон симпатизирует и ее внучке, Габриэле, которой заменил отца.

"Опасные секреты"

Реальная история о политических махинациях. В центре сюжета переводчица в британской разведки Кэтрин Тереза Ган. Однажды она получает электронное письмо от Агентства нацбезопасности США. Согласно инструкций, необходимо следить за членами Совета безопасности ООН с целью сбора компромата. События происходят в 2003 году, до вторжения США в Ирак, которое происходило при поддержке Великобритании. Шпионаж был необходим для того, чтобы методом шантажа получить необходимые голоса в поддержку иракской кампании.

"Паваротти"

Документальная лента знаменитого американского режиссера и продюсера, двукратного обладателя "Оскара" Рона Ховарда. В фильме рассказывается, как сыну простого пекаря удалось стать величайшим тенором современности. Паваротти собирал до полумиллиона зрителей в одном месте, вошел в книгу рекордов Гиннеса. Лучано Паваротти даже после смерти символизирует не достигнутую высоту не только в искусстве, но и в стремлении сделать жизнь людей во всем мире лучше.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 12 сентября можно будет посмотреть сразу семь новых премьер.

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