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Что посмотреть на этой неделе 9-15 сентября: киноафиша

В кино покажут драму с Дженнифер Лопес в главной роли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Кадр из фильма "Стриптизерши"
Кадр из фильма "Стриптизерши"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 12 сентября можно будет посмотреть сразу семь новых премьер: анимационный фильм "Птичий дозор", драму "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес, криминальный триллер "Красивый, плохой, злой", комедию "Зеровилль", фантастическую драму "Комната желаний", романтическую драму "Офелия", а также документальный фильм "Капитал в ХХІ столетии".

"Ману/Птичий дозор"

Ману – стриж, но он с раннего детства считал себя чайкой. Все потому, что стриженок вырос в приемной семье в стае чаек. Его никогда не смущало то, что отправляясь ежегодно на юг, ему не удавалось догнать сородичей, а также он терпел неудачи в рыбалке. Тайна Ману открылась внезапно, и стала для малыша настоящим шоком. Стриженок убегает из дому и отправляется на поиски своей родной семьи. Впереди у него долгий путь и масса приключений, сможет ли малыш отыскать родных?

"Мошенницы из Беверли-Хиллс/Стриптизерши"

Девушки этой профессии гордятся ею, ведь за их услуги платят очень дорого. А в том месте, где героини работают, их услуги оплачиваются еще выше. Кто же они? Потрясающие, яркие, соблазнительные... – стриптизерши. Героини работают в элитном клубе, клиентами которого являются акулы бизнеса с Уолл-стрит. Но сытая жизнь девушек заканчивается, ведь наступил кризис и все сбережения сгорели. Виновными в своем финансовом крахе они считают именно бывших клиентов. Чтобы их проучить, и забрать свои деньги назад, девушки придумали хитрый и опасный план. Мужчины и оглянутся не успеют, как красавицы оставят их банковский счет с нулевым балансом.

"Красивый, плохой, злой"

Биографическая лента о Теде Банди – кровавом серийном убийце. 1969 год, Сиэтл. Он был неимоверно красивым, устоять перед ним не могла ни одна девушка. Вот и Лиз Кэндалл-мать одиночка не смогла этого сделать, первое свидание, совместно проведенная ночь, и отношения перерастают в нечто чудесное и длятся долгих пять лет. Тедди обожает дочь Лиз – Молли. В один прекрасный день Теда арестовывают и предъявляют чудовищные обвинения. Как Лиз поверить, что ее милый Тед, всегда такой элегантный, образованный оказался безжалостным убийцей, который насиловал, убивал и расчленял женщин?

"Зеровилль"

Фильм снят по одноименному роману Стива Эриксона. Главный герой – 24-летний студент больной аутизмом. Парень немало пострадал в детстве от действий собственного отца – религиозного фанатика. Но сейчас Айк Джером учится на архитектора, а главным его увлечением является кинематограф. В 1969 году он приезжает в сердце американской киноиндустрии – Голливуд. Сначала парень устраивается на работу костюмером, а потом становится монтажером фильмов. С кем только судьба не сталкивает Айка: старлетками, преступниками, политическими деятелями, режиссерами-ветеранами и многими другими. Финал этих встреч будет очень трагическим.

"Комната желаний"

Кейт и Мэтт решили покинуть шумный Нью-Йорк и поселиться в небольшом домике на окраине. Пару предупреждают, что в их новом жилище когда-то произошла трагедия, предыдущие хозяева были убиты. Мэтт поднимает старые газетные подшивки и находит публикацию об их "доме на крови". Жить в таком доме паре не очень комфортно, но пока ничего сверхъестественного не происходит. У супругов есть мечта – общий ребенок, но ничего не получается. Однажды Мэтт находит в доме замурованную комнату.

Оказывается, благодаря ей можно исполнить любое желание. Ты получаешь все, что захочешь: бутылку виски, драгоценности, антиквариат, миллион долларов. Супруги играют в исполнения желаний, пока они не иссякли. И тут женщина решается попросить у комнаты ребенка. Но у комнаты есть одно условие – то, что она дает, не должно покидать дом. Но мальчику вскоре захочется на свободу.

"Офелия"

Датское королевство в кризисе, король мертв, на трон взошел самозванец и убийца. Законный наследник престола – Гамлет обещает отомстить за смерть отца, его сердце ожесточенно. Но оно способно любить. Гамлет встречает Офелию. Чувства взаимны, ради любимого Офелия готова покинуть двор и выступить против врага. Помешать чувствам молодых людей способна только смерть.

Интриги, заговоры, скандалы – все это присуще королевскому двору. Конец истории известен, но вдруг история закончится по-другому? Фильм снят по одноименному роману Лизы Кляйн.

"Капитал в ХХІ столетии"

Главный персонаж фильма – не человек, это целый жизненный строй под названием "капитализм". В этом мире "соседствуют" Симпсоны и герои книг Джейн Остин, причины инфляции 2019 – кризис после Первой мировой войны.

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Бестселлер о капитале отражает главные проблемы нашего времени, формирует главные задачи будущего. Документальный фильм Джастин Пембертон снял на основе романа-бестселлера Томми Пикетти.

Напомним, актер Питер Капальди, который сыграл одного из Докторов популярного сериала "Доктор Кто",  появится в перезагрузке "Отряда самоубийц". 

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