Что посмотреть на этой неделе в кино: афиша главных кинопремьер

На экраны выходит долгожданный украинский фильм "Захар Беркут"

"Захар Беркут" Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/

В украинских кинотеатрах на этой неделе выходят четыре новых фильма: украинский экшен "Захар Беркут", фантастический боевик "Двойник" с Уиллом Смитом в главной роли, комедия "Джекси" и драма "После свадьбы".

Предлагаем подборку замечательных фильмов, чтобы знать, что посмотреть в кино на этой неделе.

Генри Броген – киллер экстра класса. Но, время движется вперед, и ему надоело заниматься преступной деятельностью. Броген планирует завершить "карьеру". Неожиданно на пути Брогена оказывается таинственный двойник, который знает о каждом его шаге. Кто может помешать 51-летнему киллеру, кто планирует его убить, неужели у Брогена есть клон? Смит-младший – полностью цифровая копия человека, которая сделана настолько искусно, что персонаж может драться и плакать. Фильм – настоящий шедевр 3D формата, снятый лауреатом Оскара – Энгом Ли.

Действие фильма происходит в 1241 году. События разворачиваются во время нашествия на славянские земли монгольской орды. Так, монгольский хан Бурунда, двигаясь на запад, вплотную подходит к Карпатским горам. Войско останавливается у подножия гор на ночевку. Неожиданно утром они понимают, что остались без пленных, их освободили братья Беркуты, которые прокрались во вражеский лагерь. Разозлившийся хан принимает решение идти в горы, чтобы уничтожить карпатское поселение. Он находит шпиона, который открывает татарам тайный проход в горах. Но, небольшой отряд охотников во главе с Захаром Беркутом, планирует навсегда остановить многочисленное войско врага.

Ремейк драмы 2006 года, которая вышла в Дании. Главная героиня – Изабель – американка, управляющая детским домом в Калькутте. Она вынуждена покинуть Индию и вернуться в США, чтобы встретиться с меценатом – Терезой, которая планирует выделить детскому дому большую сумму денег (20 млн. долларов). Тереза – мультимиллионерша, живущая с мужем-художником и детьми в Нью-Йорке. Неожиданно, Изабель приглашают на свадьбу дочери Терезы, где она встречает бывшего возлюбленного, который теперь является мужем Терезы. Женщина даже не подозревает, что поездка затянется надолго и быстро вернуться к своим подопечным она не сможет.

У Фила – новый телефон. С виду обычный гаджет, который в дальнейшем станет самым ценным приобретением в его жизни. В смартфоне Фила встроенный штучный интеллект по имени Джекси. Она знает все о жизни героя: его привычках, интересах, чувствах. Вскоре зависимость Фила от Джекси становится не такой катастрофической, с ее помощью он находит новых друзей и даже возлюбленную. Теперь Фил все меньше времени уделяет телефону, что совсем не устраивает Джекси. Она готова превратить жизнь хозяина в кошмар, лишь бы он принадлежал только ей.

Напомним, 3 октября состоялась украинская премьера американского триллера "Джокер". Уже за первый уик-энд проката в США картина собрала рекордную сумму денег – 93,5 миллиона долларов.

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