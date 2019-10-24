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Что посмотреть на этой неделе в кино: афиша главных кинопремьер

На экраны выходит продолжение фильма "Zомбилэнд"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
Кадр из фильма "Zомбилэнд 2 Контрольный выстрел"
Кадр из фильма "Zомбилэнд 2 Контрольный выстрел"
Фото: YouTube

На этой неделе в украинский прокат выходит долгожданное продолжение фильма "Zомбилэнд" с Вуди Харрельсоном и Эммой Стоун, анимационный фильм "Семейка Аддамс", и другие новинки. В подборке Сегодня.Lifestyle узнайте, что смотреть в кино на выходных.

Смотрите в сюжете, зачем Том Круз посетил Украину:

"Семейка Аддамс"

Персонажи Чарльза Аддамса возвращаются на экраны в анимационном фильме Конрада Вернона и Грега Тирнана. Мультфильм 2019 года расскажет о семье Аддамс, которая сталкивается с хитрой телеведущей Марго Нидлер, из-за которой их жизнь начинает разрушаться.

В оригинальной англоязычной версии членов семейки Аддамс озвучивают голливудские звезды Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Бетт Мидлер.

"Zомбилэнд 2: Контрольный выстрел"

Постапокалиптическая комедия продолжает историю первого фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд", который вышел на большие экраны почти 10 лет назад.

Роли главных героев в сиквеле исполнили те же актеры, что и в первой ленте – Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун и Абигейл Бреслин. Во второй части они снова будут сражаться с зомби, которые сумели эволюционировать со времен первой части.

"Клара и волшебный дракон"

Украинский анимационный фильм в оригинале имеет английскую озвучку, так как картина ориентирована на успешный прокат за границей. По сюжету главный персонаж фильма – девочка Клара решает помочь волшебному дракону, который появляется в лесу раз в тысячу лет, в его борьбе с силами Зла, и внезапно открывает в себе суперспособности.

"Зеровилль"

Это экранизация одноименно романа американского писателя Стива Эриксона, которую снял известный голливудский актер Джеймс Франко. Он также исполнил одну из главных ролей в картине.

"Зеровилль" рассказывает историю молодого архитектора, помешанного на кинематографе. Он приезжает в Голливуд в надежде получить там любую работу. Но внезапное везение оборачивается весьма неожиданными и не очень приятными для героя событиями.

"Три секунды"

Еще одна экранизация. История фильма "Три секунды" принадлежит шведским писателям Андерсу Рослунду и Бьоргу Хеллстрему. Картина рассказывает о бывшем преступнике, который согласился сотрудничать с правоохранительными органами и получил опасное задание – совершить новое преступление , чтобы попасть в самую охраняемую тюрьму в стране.

Главные роли в картине исполнили Юэль Киннаман, Розамунд Пайк и Ана де Армас.

Ранее мы рассказывали о ТОП-7 фильмов кинофестиваля "Киевская неделя критики".

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