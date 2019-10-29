Что посмотреть на этой неделе в кино: афиша главных кинопремьер

В широкий прокат выходит боевик "Терминатор: Темные судьбы"

Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах на этой неделе 28 октября – 3 ноября 2019 можно посмотреть пять новых премьер. Зрителям покажут фантастический боевик "Терминатор: Темные судьбы", украинскую комедию "Кошмарный директор или школа №5", криминальную драму "Сиротский Бруклин", японский анимационный фильм "Дитя Погоды" и фильм ужасов "Дух ведьмы".

"Терминатор: Темные судьбы"

Т-800 убивает Джона Коннора. Спустя 22 года из будущего в наше время направляется творение Скайнет – терминатор Rev-9 и Грейс-получеловек-полутерминатор, солдат армии Сопротивления. Первый – должен уничтожить Дани Рамос, работающую на автотранспортном предприятии, второй – спасти Дани. Спасая Дани, Грейс тяжело ранена, и им бы не уйти от Rev-9, если бы не Сара Коннор. После смерти сына, ее единственная цель – уничтожение терминаторов. Помочь компании сможет и Т-800, который спустя столько лет живет обычной жизнью и даже завел семью.

"Кошмарный директор или школа №5"

Леонид Прыгунов работает заместителем начальника колонии по воспитательной работе. Но, его неожиданно увольняют. Шанс вернуться на любимую работу еще есть – надо месяц проработать в школе. Вроде бы, что может быть легче? Прыгунову придется не сладко, ведь у школы репутация похлеще, чем у колонии, а заключенные ангелочки по сравнению с заключенными. Лента о том, как взрослые и дети меняют свое мировоззрение под влиянием друг друга, учатся на своих и чужих ошибках.

Фильм снят по одноименному роману Джонатана Летема. Действие проходит в середине ХХ века в Бруклине. Аферист Фрэнк Минна освобождает из сиротского приюта четырех воспитанников, но неожиданно погибает. Через года, один из спасенных, Лайонел Эссрог, принимает решение расследовать убийство своего спасителя. Ему это по силам, ведь он занимается частным сыском. У Эссрога в активе всего несколько подсказок, но большое желание распутать дело, которое оказывается настоящим клубком тайн.

Ходака Морисима – 16 лет, он учится в старшей школе, но принимает решение покинуть родной дом ради жизни в мегаполисе. В Токио он оказывается совершенно один, практически без денег. Парень находит подработку в местном журнале, где пишет про разные не природные явления. В это время Токио погружается в густой туман, не прекращаясь льет дождь. В поисках материала для статьи Ходака знакомится с Хина Амано и узнает, что девушка умеет разгонять тучи и останавливать дожди. Секрет только между ними двумя.

Молодежная компания отправляется на отдых. Им приходится свернуть с дороги в лес, поскольку трасса оказывается перекрытой. В результате они сбиваются с пути. Блуждая лесом, они вдруг понимают, что двигаются по замкнутому кругу. Им становится страшно, ведь ребятам рассказывали, что в этом лесу водятся ведьмы.

Напомним, на прошлой неделе в украинский прокат вышло долгожданное продолжение фильма "Zомбилэнд" с Вуди Харрельсоном и Эммой Стоун, анимационный фильм "Семейка Аддамс" и другие новинки.

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