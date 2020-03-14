Что посмотреть на карантине, чтобы не заскучать: подборка сериалов

Обещаем, здесь не только сериалы про апокалипсис

Кабинет министров Украины ввел в стране карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Чтобы скоротать это время, и не сойти с ума от скуки, Сегодня.Lifestyle приготовили подборку интересных сериалов, которые можно посмотреть дома. Смотрите также, как отреагировали на карантин украинские звезды.

10 сериалов для карантина Фото: YouTube

Что посмотреть: ТОП-10 сериалов для карантина

"Хороший доктор"

История молодого талантливого врача с синдромом саванта, который не способен ничего чувствовать к другим людям, но вынужден спасать их жизни. В главных ролях: Бо Гарретт, Николас Гонсалес, Хилл Харпер.

"Видеть"

Действие сериала происходит через много веков после того, как вирус истребил почти все человечество, а те, кто выжил, ослепли. Баба Восс — отец близнецов, родившихся с чудесным даром видеть. Он должен защитить свое племя от могущественной царицы, которая отчаянно стремится уничтожить детей, потому что считает зрение злом.

В ролях: Джейсона Момоа, Сильвия Хукс, Гера Хилмарсдоттир.

"Мне это не нравится"

Главная героиня сериала — девушка по имени Сидни, которая обнаруживает у себя суперспособности. Это экранизация графического романа Чарльза Форсмана, автора комикса "Конец ***го мира". Адаптацией для Netflix занимался режиссер Джонатан Энтвистл.

Главные роли сыграли София Лиллис и Уайатт Олефф из фильма "Оно".

"Конец ***го мира"

В центре сюжета пара подростков с непростыми характерами — Джеймс и Алисса. Обоим по семнадцать лет. Джеймс — замкнутый из-за увиденного в детстве суицида матери юноша, который считает себя психопатом и давно мечтает перейти от убийств мелких зверьков к убийству человека. Алисса — капризная бунтарка, которая чувствует себя лишней в новой семье матери и стремится отыскать бросившего ее много лет назад отца. Они знакомятся в школе и вместе сбегают на машине отца Джеймса.

"Призраки дома на холме"

Сериал рассказывает историю семьи, которая долгое время жила в доме, населенном призраками. Годы спустя трагедия заставляет главных героев вспомнить о доме и встретиться лицом к лицу со всеми страхами, от которых они бежали.

В главных ролях: Михиль Хаусман, Карла Гуджино, Генри Томас, Виктория Педретти, Элизабет Ризер, Кейт Сигел.

"Ты"

Молодой менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу и становится одержим. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную игру. Сериал с элементами триллера показывает, на какие безумства порой готовы пойти влюбленные.

В ролях: Пенн Бэджли, Элизабет Лэил, Лука Падован, Зак Черри.

"Расправа"

В сериале главная роль отведена женщине, которая ищет справедливости за содеянное ее по отношению к ней зло. Здесь много сцен насилия, потому что действие происходит в жестоком мире.

В главных ролях: Эбигейл Спенсер, Мена Массуд, Мэдисон Девенпорт.

"Королевство"

Зомби-хоррор расскажет об эпидемии, превращающей людей в кровожадных живых мертвецов. Действие происходит в средневековой Корее.

В главных ролях: Чу Джи-хун, Рю Сын-рен, Пэ Ду-на, Ким Сан-хо, Хо Джун-хо.

"Охотники"

Драма "Охотники" посвящена группе граждан Америки, которые осознали, что правительство позволило избежать наказания многим нацистам. Вокруг 1970-й год, недовольные решают объединиться в новое сообщество, чтобы лично провести суд над теми, кто заслужил его своими действиями во время Второй Мировой войны.

В главных ролях: Аль Пачино, Логан Лерман, Джеррика Хинтон, Лена Олин.

"Чужак"

Запутанная и захватывающая хоррор-драма по мотивам романа Стивена Кинга. развивается в провинциальном городке Чероки после обнаружения изуродованного трупа маленького мальчика. Детектив Ральф Андерсон находит убедительные доказательства причастности к преступлению тренера местной команды Терри Мейтленда, который был заснят камерой наблюдения на месте убийства, а также опознан свидетелями. Но, несмотря на неопровержимые факты, Мейтленд отрицает свою вину, настаивая на том, что в момент убийства он находился на конференции в другом городе.

В ролях: Юл Васкес, Бен Мендельсон, Джереми Бобб, Джулианна Николсон.

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