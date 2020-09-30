Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Семейка Бигфутов", боевик с Джеки Чаном и детское роуд-муви : какие фильмы выходят в кино 1 октября

Сегодня, 16:08

5 главных новинок для любителей кино на большом экране

Кинотеатры гостеприимно ждут зрителей и готовы радовать новыми премьерами. На новой прокатной неделе, которая стартует 1 октября, на больших экранах зрители смогут увидеть новый приключенческий мультфильм, детективное фэнтези и китайский боевик для тех, кто соскучился по Джеки Чану.

Сегодня.Lifestyle подготовили краткий релиз на кинопремьеры четверга.

"Семейка Бигфутов"

Жанр: семейная комедия

Режиссеры: Джереми Дегрусон и Бен Стассен

Создатели "Семейки Бигфутов" идут по стопам лучшей традиции современной анимации – создают динамичную и полную поворотов сюжета историю, которая еще и успевает поговорить с юным зрителем о множестве важных вопросов – дружбе и семье, теме экологии, влиянии медиа и социальных сетей, а также о принятии себя.

Давным-давно папа стал Бигфутом и теперь понимает язык животных. Его сын тоже унаследовал такие суперспособности, поэтому в их доме вместе с мамой спокойно живет целый зоопарк: дружелюбный медведь, проворная белка, енот с милыми детенышами. Однажды заповеднику на Аляске потребуется помощь семьи Бигфутов и они все вместе отправятся туда на помощь. Ведь вместе они настоящая команда.

"2067: Петля времени"

Жанр: фантастика

Режиссер: Сет Ларни

По сюжету, к 2067 году все человечество оказалось перед угрозой исчезновения. На поверхности Земли практически вымерли все растения и животные. Заканчивается кислород, без которого жизнь практически не возможна. Однажды научный центр из будущего получает послание, в котором сказано: "Отправьте Итана Уайта". Сам же Итан – обыкновенный парень, который все детство провел со своим отцом-ученым, совершенно не чувствует себя героем. Теперь ему предстоит использовать все свои отрывки воспоминаний, чтобы придумать, как спасти планету.

"Авангард: Арктические волки"

Жанр: боевик, экшн

Режиссер: Стэнли Тун

Действие сюжета разворачивается в Лондоне, где вооруженные до зубов преступники из группы профессиональных наемников "Арктические волки" похищают известного китайского бизнесмена и его дочь. Освобождать заложников будет международная секретная организация "Авангард", в распоряжении которой последние достижения науки и техники.

"Клаустрофобы: Новый уровень"

Жанр: триллер, ужасы

Режиссер: Уилл Верник

Коул – популярный американский блоггер, который путешествует с друзьями по миру. Его цель – создавать интересный и свежий контент для своего видеоблога. В поисках новых экстремальных ощущений и эмоций для юбилейного выпуска друзья организуют поездку в Москву. Здесь для них организаторы специально построили квест-комнату, из которой им надо будет суметь выбраться…

"Лос Бандо"

Жанр: комедия, роуд-муви

Режиссер: Кристиан Ло

Аксель и Грим дружат с детства. Прошло несколько лет и теперь у подростков серьезное увлечение. Друзья обожают рок и мечтают выступить на норвежском рок-фестивале. Но вот беда: Аксель не умеет петь, а Грим не может сказать ему об этом. Вместе с юной виолончелисткой Тильдой и водителем-автогонщиком Мартином Аксель и Грим отправляются в путешествие по Норвегии. Не обойдется и без внезапных приключений…

На прошлой неделе состоялось 5 интересных премьер фильмов, которые все еще можно успеть посмотреть.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Премьера самого романтичного фильма сезона: звезды "После ссоры" раскрывают секреты молодежного блокбастера Отмененный Каннский кинофестиваль все-таки состоится, но в особом формате На ОМКФ-2020 показали "Атлантиду". О чем украинский фильм, претендующий на "Оскар"
кино что посмотреть в кино киноафиша
Реклама

Новости партнеров

Горбань порадовала фанатов откровенным фото без белья
Горбань порадовала фанатов откровенным фото без белья
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть

Популярные статьи

Сегодня, 11:46Стиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

Сегодня, 07:55Events

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

Сегодня, 07:25Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

Сегодня, 07:08Fun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

Сегодня, 05:05Events

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:56Events

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

Вчера, 10:23Fun

"Детям снятся кошмары": воспитателя в детском саду уволили из-за необычной внешности (фото, видео)

Вчера, 09:00Актуально

Легенда "Шахтера" купил квартиру в Киеве

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 29 сентября: Стрельцу необходимо быть смелее, а Козерогу – научиться любить себя

28 сентябряШоу-бизнес

54-летняя Холли Берри впервые показала совместное фото с новым возлюбленным

28 сентябряШоу-бизнес

Оделись в одном стиле: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото с детьми

28 сентябряFun

Как выглядят мангровые леса – легкие нашей планеты. Уникальное место показали на фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Не чувствую никакого облегчения": заразившийся коронавирусом Олег Винник рассказал о жутких симптомах

28 сентябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в пятом эфире

27 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ
Фреймут рассказала об ошибке, которая стоила ей карьеры на ТВ
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Бездетные: знаменитые женщины, которые так и не стали мамами
Бездетные: знаменитые женщины, которые так и не стали мамами
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять