"Семейка Бигфутов", боевик с Джеки Чаном и детское роуд-муви : какие фильмы выходят в кино 1 октября

5 главных новинок для любителей кино на большом экране

Кинотеатры гостеприимно ждут зрителей и готовы радовать новыми премьерами. На новой прокатной неделе, которая стартует 1 октября, на больших экранах зрители смогут увидеть новый приключенческий мультфильм, детективное фэнтези и китайский боевик для тех, кто соскучился по Джеки Чану.

Сегодня.Lifestyle подготовили краткий релиз на кинопремьеры четверга.

Жанр: семейная комедия

Режиссеры: Джереми Дегрусон и Бен Стассен

Создатели "Семейки Бигфутов" идут по стопам лучшей традиции современной анимации – создают динамичную и полную поворотов сюжета историю, которая еще и успевает поговорить с юным зрителем о множестве важных вопросов – дружбе и семье, теме экологии, влиянии медиа и социальных сетей, а также о принятии себя.

Давным-давно папа стал Бигфутом и теперь понимает язык животных. Его сын тоже унаследовал такие суперспособности, поэтому в их доме вместе с мамой спокойно живет целый зоопарк: дружелюбный медведь, проворная белка, енот с милыми детенышами. Однажды заповеднику на Аляске потребуется помощь семьи Бигфутов и они все вместе отправятся туда на помощь. Ведь вместе они настоящая команда.

"2067: Петля времени"

Жанр: фантастика

Режиссер: Сет Ларни

По сюжету, к 2067 году все человечество оказалось перед угрозой исчезновения. На поверхности Земли практически вымерли все растения и животные. Заканчивается кислород, без которого жизнь практически не возможна. Однажды научный центр из будущего получает послание, в котором сказано: "Отправьте Итана Уайта". Сам же Итан – обыкновенный парень, который все детство провел со своим отцом-ученым, совершенно не чувствует себя героем. Теперь ему предстоит использовать все свои отрывки воспоминаний, чтобы придумать, как спасти планету.

"Авангард: Арктические волки"

Жанр: боевик, экшн

Режиссер: Стэнли Тун

Действие сюжета разворачивается в Лондоне, где вооруженные до зубов преступники из группы профессиональных наемников "Арктические волки" похищают известного китайского бизнесмена и его дочь. Освобождать заложников будет международная секретная организация "Авангард", в распоряжении которой последние достижения науки и техники.

"Клаустрофобы: Новый уровень"

Жанр: триллер, ужасы

Режиссер: Уилл Верник

Коул – популярный американский блоггер, который путешествует с друзьями по миру. Его цель – создавать интересный и свежий контент для своего видеоблога. В поисках новых экстремальных ощущений и эмоций для юбилейного выпуска друзья организуют поездку в Москву. Здесь для них организаторы специально построили квест-комнату, из которой им надо будет суметь выбраться…

Жанр: комедия, роуд-муви

Режиссер: Кристиан Ло

Аксель и Грим дружат с детства. Прошло несколько лет и теперь у подростков серьезное увлечение. Друзья обожают рок и мечтают выступить на норвежском рок-фестивале. Но вот беда: Аксель не умеет петь, а Грим не может сказать ему об этом. Вместе с юной виолончелисткой Тильдой и водителем-автогонщиком Мартином Аксель и Грим отправляются в путешествие по Норвегии. Не обойдется и без внезапных приключений…

На прошлой неделе состоялось 5 интересных премьер фильмов, которые все еще можно успеть посмотреть.

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