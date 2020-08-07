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Что посмотреть на выходных: 5 мультфильмов, которые понравятся и взрослым, и детям

Мультфильмы для приятного семейного досуга

Не секрет, что мультфильмы любят не только дети, но и взрослые. Вот только взрослые редко в этом признаются. Впереди выходные – и это прекрасный повод собраться вместе с детками за просмотром увлекательных и добрых мультфильмов. Сегодня.Lifestyle рассказывают о пяти замечательных мультфильмах, которые можно посмотреть в онлайн-кинотеатре OLL.TV.

Также не пропустите ТОП-5 изумительных фильмов, которые потрясут вас до глубины души, а также подборку крутых фильмов, в которых главные герои идут на невероятные авантюры.

Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение

Кадр из мультфильма "Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение" Фото: themoviedb.org

На день рождения Дэйва бурундуки устроили шикарную тусовку и вскоре у него появляется новая подружка по имени Саманта. Ребята готовятся к встрече с Самантой, но понимают, что тот, кто им каверзно испортил игру в гольф-парке, и есть сын Саманты. Все усложняется еще больше, когда дома они обнаруживают в одном из пакетов обручальное кольцо. Вдобавок Дэйв сообщает бурундукам, что везет Саманту в Майами.

Тем временем Саманта оставляет своего сына с бурундуками на период отъезда. От бурундуков он узнает о предстоящей помолвке и все вместе отправляются в путешествие, чтобы помешать влюбленным.

Астробой

"Астробой" Фото: themoviedb.org

В мире, где андроиды живут вместе с людьми, учёный доктор Тенма переживает гибель своего сына в автокатастрофе. Не желая мириться с утратой, ученый создаёт мальчика-робота Астробоя со сверхъестественными способностями, который должен заменить ему сына.

Он общается с ним, как со своим родным сыном, но время проходит, а Астробой не ведет себя как человек. Тенма решает продать его Хамэгу, жестокому хозяину цирка. Вскоре на выступлениях Астробоя замечает профессор Отяномидзу, новый глава министерства науки. Он убеждает Хамэгу отдать робота ему и создает для Астробоя семью, состоящую из роботов. Астробой начинает бороться со злом и несправедливостью.

Планета 51

"Планета 51" Фото: themoviedb.org

Однажды летательный аппарат производит посадку на Планете 51. Астронавт капитан Чарльз Бейкер думает, что он высадился на необитаемой планете. Вскоре он обнаруживает, что местность населена маленькими зелеными людьми и напоминает Америку 1950-х годов. Маленькие человечки настороженно встречают астронавта, опасаясь захвата со стороны такого пришельца.

К счастью Чака не все такого мнения о пришельцах. Отважный мальчишка по имени Лем с друзьями успевают спасти астронавта от враждебно настроенных жителей и даже подружиться с ним.

Тайная жизнь домашних животных

"Тайная жизнь домашних животных" Фото: themoviedb.org

Каждый, у кого есть четвероногий друг, думает, что знает, чем занимается его питомец в его отсутствие. Оказывается, мы даже не могли представить, какие бурные события происходят в жизни наших животных. Во время просмотра вам будет чему удивиться и над чем мило похохотать.

А поможет Вам в этом Макс – избалованный жизнью манхеттенский пес породы джек-рассел-терьер и живущие по соседству его друзья: померанский шпиц Гиджет, очаровательная кошка Хлоя, мопс Мэл, такса Бадди и попугайчик Горошек. Все начинается с того, что Кэти, хозяйка Макса, приводит домой из приюта огромного ньюфаундленда по имени Дюк...

Астерикс: Земля Богов

"Астерикс: Земля Богов" Фото: themoviedb.org

Борьба Астерикса и его лучшего друга Обеликса с Цезарем продолжается. Желание расправиться с непокорными галлами у Цезаря крепчает с каждым днем. Цезарь приказывает построить вокруг деревни Астерикса новый Рим – Землю Богов.

Тем временем в деревне галлов царит переполох. Некоторые жители деревни оказались предприимчивы и быстро устроили хороший бизнес на новоселах. Вскоре уже почти все жители деревни захотели жить в Земле Богов. Казалось бы, победа над непокорными галлами достигнута. Да не тут-то было! Астерикс не сдается и ему удается спасти своих земляков.

Напомним, что ранее мы также делились подборкой нашумевших сериалов последних лет, которые стоит посмотреть каждому.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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