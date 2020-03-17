Что посмотреть с детьми дома: ТОП-10 фильмов для карантина

Рассказываем о картинах, которые будут интересны и детям, и взрослым

Из-за коронавирусной пандемии, атаковавшей мир, все украинские школьники вынуждены сидеть дома. Чем еще занять ребенка на карантине, как не посмотреть с ним интересный фильм? В этом материале рассказываем, что посмотреть с ребенком на каникулах.

Напомним, что недавно сайт Сегодня.Lifestyle публиковал список сериалов для домашнего просмотра. Мы также делились книгами-бестселлерами за последний год.

Что посмотреть с детьми дома Фото: Depositphotos

Какой фильм посмотреть с ребенком – один из самых сложных вопросов для взрослого. Фильмы для детей весьма разнообразны, а за всеми новинками порой не уследить. Мы позаботились об этой ситуации и готовы представить подборку лучших фильмов для детей, которые можно посмотреть онлайн во время карантина.

Что посмотреть с детьми дома: подборка фильмов

"Лемони Сникет: 33 несчастья"

Экранизация книжной серии "33 несчастья", написанных Дэниелом Хэндлером. Фильм рассказывает историю трех сирот по фамилии Бодлер, чьих опекунов настигает смерть от руки зловещего графа Олафа, готового на все, чтобы завладеть наследством, оставленного ребятам.

"Хроники Нарнии"

Фэнтезийная картина рассказывает о приключениях детей в волшебной стране под названием Нарния, где животные могут разговаривать, магия никого не удивляет, а добро борется со злом. Главные роли в фильме исполнили Джорджи Хенли Тильда Суинтон, Скандар Кейнс, Уильям Моусли, Анна Попплуэлл.

"Алиса в Стране чудес"

Приключенческий фильм, снятый Тимом Бертоном можно пересматривать вечно. Известная сказка обрела новые краски и чарующую атмосферу в руках мастера, а дополнили ее потрясающая игра Джонни Деппа и Хелены Бонэм Картер.

"Гарри Поттер"

Если уж говорить о сказках, то как не вспомнить серию фильмов о юном волшебнике и школе магии и чародейства. Предлагаем устроить марафон из восьми фильмов, потому что выбрать один лучший не сможет даже волшебник.

"Один дома"

Кто сказал, что фильм о Кевине Маккалистере можно смотреть только под новый год? Комедийный фильм Криса Коламбуса остается одной из самых любимых семейных комедий с 1990 года.

"Инопланетянин"

Трогательная история Стивена Спилберга о инопланетном монстрике, застрявшем на Земле. Он подружился с мальчиком Элиотом и сделал нашу планету и ее обитателей чуть прекраснее.

"Волшебник из страны Оз"

Экранизация детской книжки "Удивительный волшебник из страны Оз" 1939 года, которую снял снял Виктор Флеминг. Цветная картина, что было редкостью на то время, рассказывает историю девочки Дороти и собачки Тото, которых ужасный смерч унес из родного Канзаса в сказочную страну Оз.

"Чарли и шоколадная фабрика"

Пожалуй, самый детский фильм всеми любимого творческого дуэта Тима Бертона и Джонни Деппа. Сюжет кинокартины "Чарли и шоколадная фабрика" разворачивается вокруг мирного городка, в котором живет ничем не примечательный мальчишка, которому выпадает шанс попасть на экскурсию к Вилли Вонке.

"Хранитель времени"

Приключенческий фильм режиссера Мартина Скорсезе по мотивам книги Брайана Селзника "Изобретение Хьюго Кабре".Мальчик Хьюго – сирота. Но его жизнь круто меняет знакомство с автоматоном – механизмом, оставленным его покойным отцом. Благодаря этой машине, Хьюго ждет удивительная встреча с изобретателем и чародеем, стоявшим у истоков кинематографа, Жоржем Мельесом.

"Аладдин"

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес. Новый взгляд на всеми известную историю в фильме 2019 года.

Ранее мы писали, что организаторы YUNA-2020 назвали новую дату проведения церемонии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться