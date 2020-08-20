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Что посмотреть с детьми: мультфильмы, от просмотра которых даже взрослые не оторвутся

Сегодня, 13:10

Анимационные ленты, которые поднимут настроение всей семье

Едва ли кто-то поспорит, что дети просто обожают мультфильмы. Но и взрослые тоже рады вернуться в детство и окунуться в мир удивительных приключений мультипликационных героев.

В компании деток это сделать даже интереснее. Всегда есть, что потом обсудить и вспомнить яркие моменты мультфильма.

Сегодня.Lifestyle продолжают делиться подборками интересных мультфильмов, которые вы сможете посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

Ранее мы рекомендовали ТОП-5 великолепных комедий для поднятия настроения. Также вам может понравиться эта подборка фильмов, которые идеально подойдут для просмотра с подругами.

Спасти Землю

Кадр из мультфильма "Спасти Землю"
Кадр из мультфильма "Спасти Землю"
Фото: themoviedb.org

Сэмюэль Джонсон – младший активный бойскаут, сын Сэмюэля Джонсона-старшего – президента США, принимает участие в походе скаутов. Ребятам нужно пройти длительный участок пути по карте. Сэмюэль предлагает воспользоваться его современными гаджетами и сократить дорогу. Путь оказался не столь легким и Сэм неожиданно для всех проваливается в огромную яму.

Он остался в живых, но оказался в совершенно незнакомом для него месте. Там он знакомится с девочкой-воином по имени Норва, с которой не сразу находит общий язык. Однако вскоре они становятся настоящими друзьями, ведь им вместе предстоит спасти Землю от губительной человеческой деятельности.

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Большой кошачий побег

Кадр из мультфильма "Большой кошачий побег"
Кадр из мультфильма "Большой кошачий побег"
Фото: themoviedb.org

Ох, уж эти милые кошачьи семейки. Едва ли найдется человек, который при виде пары симпатичных котиков, не умилится. Но и в кошачьих семьях бывают сложности. В уютной городской квартире счастливо жил кот Пухляш вместе с котенком-сыном и попугаем. Пухляш был толстым, сытым и ленивым. Но его котенок-сын Шустрик часто устраивал детские шалости.

Любопытство и озорство Шустрика росли вместе с ним. Однажды он решил улететь на самодельном самолете и тогда неповоротливому Пухляшу пришлось отправиться спасать своего сына.

Монстр в Париже

Кадр из мультфильма "Монстр в Париже"
Кадр из мультфильма "Монстр в Париже"
Фото: themoviedb.org

Париж начала 20 века. Ловелас Рауль и стеснительный Эмиль развозят продукты клиентам. Их следующий клиент – профессор-химик, в лабораторию которого они тайно проникают и, в силу своего любопытства и досадной неловкости, разбивают содержимое двух колб. Раствор случайно попадает на крошечное насекомое, которое превращается в страшное и противное по внешнему виду чудовище. Ребята обеспокоены происшедшим и хотят вернуть букашке прежний размер.

На помощь им приходят две очаровательные девушки – знаменитая певица Люсиль и скромная работница кинотеатра по имени Мод, в которых парни уже давно тайно влюблены. Тем временем Париж в страхе от нового монстра, и полиция во главе с комиссаром Мэйнотом начинает на него охоту.

Красная Шапка против зла

Кадр из мультфильма "Красная Шапка против зла"
Кадр из мультфильма "Красная Шапка против зла"
Фото: themoviedb.org

В продолжение истории мультфильма "Правдивая история Красной Шапки" главная героиня, Красная Шапка проходит курс в лесной школе по подготовке шпионов и готовится к выполнению своего первого задания. Ей предстоит провести тщательное расследование на тему "Исчезновение Гензель и Гретель" и предоставить результаты. Но героиня настолько переволновалась, что у нее не получается выйти на след преступника. Но если есть друзья, многое становится по силам – Красной Шапке начинают помогать все лесные жители.

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