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Что посмотреть с детьми: мультфильмы, от просмотра которых даже взрослые не оторвутся

Анимационные ленты, которые поднимут настроение всей семье

Едва ли кто-то поспорит, что дети просто обожают мультфильмы. Но и взрослые тоже рады вернуться в детство и окунуться в мир удивительных приключений мультипликационных героев.

В компании деток это сделать даже интереснее. Всегда есть, что потом обсудить и вспомнить яркие моменты мультфильма.

Сегодня.Lifestyle продолжают делиться подборками интересных мультфильмов, которые вы сможете посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

Ранее мы рекомендовали ТОП-5 великолепных комедий для поднятия настроения. Также вам может понравиться эта подборка фильмов, которые идеально подойдут для просмотра с подругами.

Спасти Землю

Кадр из мультфильма "Спасти Землю" Фото: themoviedb.org

Сэмюэль Джонсон – младший активный бойскаут, сын Сэмюэля Джонсона-старшего – президента США, принимает участие в походе скаутов. Ребятам нужно пройти длительный участок пути по карте. Сэмюэль предлагает воспользоваться его современными гаджетами и сократить дорогу. Путь оказался не столь легким и Сэм неожиданно для всех проваливается в огромную яму.

Он остался в живых, но оказался в совершенно незнакомом для него месте. Там он знакомится с девочкой-воином по имени Норва, с которой не сразу находит общий язык. Однако вскоре они становятся настоящими друзьями, ведь им вместе предстоит спасти Землю от губительной человеческой деятельности.

Большой кошачий побег

Кадр из мультфильма "Большой кошачий побег" Фото: themoviedb.org

Ох, уж эти милые кошачьи семейки. Едва ли найдется человек, который при виде пары симпатичных котиков, не умилится. Но и в кошачьих семьях бывают сложности. В уютной городской квартире счастливо жил кот Пухляш вместе с котенком-сыном и попугаем. Пухляш был толстым, сытым и ленивым. Но его котенок-сын Шустрик часто устраивал детские шалости.

Любопытство и озорство Шустрика росли вместе с ним. Однажды он решил улететь на самодельном самолете и тогда неповоротливому Пухляшу пришлось отправиться спасать своего сына.

Монстр в Париже

Кадр из мультфильма "Монстр в Париже" Фото: themoviedb.org

Париж начала 20 века. Ловелас Рауль и стеснительный Эмиль развозят продукты клиентам. Их следующий клиент – профессор-химик, в лабораторию которого они тайно проникают и, в силу своего любопытства и досадной неловкости, разбивают содержимое двух колб. Раствор случайно попадает на крошечное насекомое, которое превращается в страшное и противное по внешнему виду чудовище. Ребята обеспокоены происшедшим и хотят вернуть букашке прежний размер.

На помощь им приходят две очаровательные девушки – знаменитая певица Люсиль и скромная работница кинотеатра по имени Мод, в которых парни уже давно тайно влюблены. Тем временем Париж в страхе от нового монстра, и полиция во главе с комиссаром Мэйнотом начинает на него охоту.

Красная Шапка против зла

Кадр из мультфильма "Красная Шапка против зла" Фото: themoviedb.org

В продолжение истории мультфильма "Правдивая история Красной Шапки" главная героиня, Красная Шапка проходит курс в лесной школе по подготовке шпионов и готовится к выполнению своего первого задания. Ей предстоит провести тщательное расследование на тему "Исчезновение Гензель и Гретель" и предоставить результаты. Но героиня настолько переволновалась, что у нее не получается выйти на след преступника. Но если есть друзья, многое становится по силам – Красной Шапке начинают помогать все лесные жители.

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