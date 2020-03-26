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Что посмотреть сегодня: 6 захватывающих детективов, которые держат в напряжении до самого финала

Подборка самых интригующих и загадочных историй

Инна Петрова
Сегодня, 12:18

Сайте Сегодня.Lifestyle продолжает публиковать подборки самых интересных фильмов и сериалов для домашнего просмотра во время карантина. Напомним, что в Украине продлили карантин из-за коронавирусной инфекции до 24 апреля.

На этот раз предлагаем 6 детективных картин с захватывающим и интригующим сюжетом, которые до самого финала способны держать зрителя в напряжении. Истории расследований порой заставляют поломать голову, чтобы вместе с главным героем найти разгадку. Готовы к мозговому штурму? Тогда устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра!

"Зло"

Кадр из сериала "Зло"
Кадр из сериала "Зло"
Фото: CBS

  • США, 2019

Сюжет: "Зло" – сверхъестественная драма канала CBS от создателей "Хорошей жены" Роберта и Мишель Кинг. В центре сюжета – судебный психолог (Катя Херберс из "Манхэттена"), специализирующаяся на событиях, которые пресса квалифицирует как "чудо". Она присоединяется к будущему священнику и техническому эксперту для расследования сверхъестественных явлений.

"Допрос"

Кадр из сериала "Допрос"
  • США, 2020

Сюжет: "Основано на реальных событиях" – эта надпись особенно интригует, когда речь идет о криминальном сюжете. Сериал "Допрос" опирается на истинную историю: 30 лет назад молодой человек был осужден за жестокое убийство матери.

"Сомнение"

Кадр из сериала "Сомнение"
  • США, 2019

Сюжет: Сериал рассказывает об адвокате Сэйди Эллис (Кэтрин Хайгл), которая влюбляется в своего клиента Билли Бреннана (Стивен Паскаль), которого обвиняют в убийстве подружки, совершенном 24 года назад.

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"Томми"

Кадр из сериала "Томми"
  • США, 2020

Сюжет: Эбигейл Томас – первая женщина-начальница Полицейского департамента Лос-Анджелеса. Эту должность Эбигейл получила недавно и тут же принялась устанавливать новые, подчас жесткие порядки. Теперь ни бизнесмены, ни политики, ни прочие сильные мира сего не смогут так просто влиять на систему правосудия.

"Кобра"

Кадр из сериала "Кобра"
  • Великобритания, 2020

Сюжет: комитета "Кобра" состоит из экспертов по безопасности, политиков и специалистов по защите граждан во время ЧС. Премьер-министр Великобритании постоянно вынужден принимать неожиданные и порой рискованные политические решения, дабы страна спала спокойно. Полная боевая готовность не только для героев, но и зрителей: лихо закрученный сюжет точно не даст заскучать.

"Охота: Смертельные игры"

Кадр из сериала "Охота: Смертельные игры"
  • США, 2020

Сюжет: охранник Ричард Джуэлл стал настоящим героем, когда остановил террориста, задумавшего заложить бомбу во время проведения Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Джуэлл, благодаря своей внимательности и ответственности, вышел на след преступника. Вместе с другими представителями охраны правопорядка злоумышленника удалось поймать и предотвратить ужасные последствия, несмотря на то, что изначально главного героя подозревали в содействии преступнику.

Ранее мы рассказывали об украинском кино: ТОП-3 лучших фильмов со смыслом.

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