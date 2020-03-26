Что посмотреть сегодня: 6 захватывающих детективов, которые держат в напряжении до самого финала
Подборка самых интригующих и загадочных историй
Сайте Сегодня.Lifestyle продолжает публиковать подборки самых интересных фильмов и сериалов для домашнего просмотра во время карантина. Напомним, что в Украине продлили карантин из-за коронавирусной инфекции до 24 апреля.
На этот раз предлагаем 6 детективных картин с захватывающим и интригующим сюжетом, которые до самого финала способны держать зрителя в напряжении. Истории расследований порой заставляют поломать голову, чтобы вместе с главным героем найти разгадку. Готовы к мозговому штурму? Тогда устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра!
"Зло"
- США, 2019
Сюжет: "Зло" – сверхъестественная драма канала CBS от создателей "Хорошей жены" Роберта и Мишель Кинг. В центре сюжета – судебный психолог (Катя Херберс из "Манхэттена"), специализирующаяся на событиях, которые пресса квалифицирует как "чудо". Она присоединяется к будущему священнику и техническому эксперту для расследования сверхъестественных явлений.
"Допрос"
- США, 2020
Сюжет: "Основано на реальных событиях" – эта надпись особенно интригует, когда речь идет о криминальном сюжете. Сериал "Допрос" опирается на истинную историю: 30 лет назад молодой человек был осужден за жестокое убийство матери.
"Сомнение"
- США, 2019
Сюжет: Сериал рассказывает об адвокате Сэйди Эллис (Кэтрин Хайгл), которая влюбляется в своего клиента Билли Бреннана (Стивен Паскаль), которого обвиняют в убийстве подружки, совершенном 24 года назад.
"Томми"
- США, 2020
Сюжет: Эбигейл Томас – первая женщина-начальница Полицейского департамента Лос-Анджелеса. Эту должность Эбигейл получила недавно и тут же принялась устанавливать новые, подчас жесткие порядки. Теперь ни бизнесмены, ни политики, ни прочие сильные мира сего не смогут так просто влиять на систему правосудия.
"Кобра"
- Великобритания, 2020
Сюжет: комитета "Кобра" состоит из экспертов по безопасности, политиков и специалистов по защите граждан во время ЧС. Премьер-министр Великобритании постоянно вынужден принимать неожиданные и порой рискованные политические решения, дабы страна спала спокойно. Полная боевая готовность не только для героев, но и зрителей: лихо закрученный сюжет точно не даст заскучать.
"Охота: Смертельные игры"
- США, 2020
Сюжет: охранник Ричард Джуэлл стал настоящим героем, когда остановил террориста, задумавшего заложить бомбу во время проведения Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Джуэлл, благодаря своей внимательности и ответственности, вышел на след преступника. Вместе с другими представителями охраны правопорядка злоумышленника удалось поймать и предотвратить ужасные последствия, несмотря на то, что изначально главного героя подозревали в содействии преступнику.
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