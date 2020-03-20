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Что посмотреть сегодня: три документальных фильма, которые не оставят вас равнодушными

Лучшее кино для вашего карантина

Инна Петрова
Сегодня, 11:00

Украинцы из-за объявленного карантина в связи с распространением коронавируса много времени проводят дома. Чтобы скрасить ваш досуг сайт Сегодня.Lifestyle регулярно публикует подборки интересных сериалов, выставок, концертов, которые можно посмотреть не покидая свою комнату. В этом материале рассказываем о документальных фильмах, которые точно не оставят вас равнодушными.

11 марта в Нью-Йорке состоялось заседание суда, во время которого присяжные признали виновным в сексуальном насилии голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Киномагната приговорили к 23 годам лишения свободы. Дело Вайнштейна получило широкую огласку и в некотором роде изменило современный мир. Об этом рассказывается в фильме "Вайнштейн: Расплата Голливуда".

"Вайнштейн: Расплата Голливуда"

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images

  • Год создания – 2019 (США)
  • Режиссер: Барри Аврих

Сюжет: "Скандал, изменивший мир" — такими громкими словами принято описывать дело известного продюсера Харви Вайнштейна, который получил столько обвинений в сексуальных домогательствах, что хватило бы на несколько жизней.

Джиа

Фото: скриншот
  • Год создания – 1998 (США)
  • Режиссер: Майкл Кристофер

Сюжет: Основанная на реальных событиях история всемирно известной супер-модели по имени Джиа Мари Каранджи. В конце семидесятых, эту женщину называли королевой мирового подиума. До этого она была обыкновенной девушкой, работавшей мойщицей посуды.

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Внимание: Смертельно опасно

  • Год создания – 2017 (США)
  • Режиссер: Пэрри Пелтц

Сюжет: Четыре обычные семьи сталкиваются со страшными последствиями зависимости от, казалось бы, простых анальгетиков. Документальный фильм о том, как анальгетики, прописываемые врачами, ломают жизни и вызывают смертельную зависимость.

Напомним, что недавно мы рассказывали о музеях мира, которые можно посетить онлайн.

С 18 марта по 1 апреля всем активным пользователям OLL.TV будет открыт свободный доступ более чем к 200 популярным мировым сериалам в видеотеке сервиса. Новый сезон "Мир Дикого Запада", "Новый Папа", "Чужак" и другие крутые сериалы HBO уже ждут вас в разделе Амедиатека сервиса. Также сериалы и фильмы вместе с большинством телеканалов (более 160) будут включены в бесплатный недельный период.

Все подробности в спецтеме Лучшие фильмы и сериалы на OLL.TV

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