Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что посмотреть в кинотеатрах. Рассказываем о 6 главных премьерах недели

Сегодня, 16:53

От боевика с Лиамом Нисаном до украинской драмы

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку фильмов, премьера которых состоится 8 октября в кинотеатрах Украины.

"История Дэвида Копперфилда"

Жанр: комедийная драма

Звезда "Миллионера из трущоб" Дев Патель в комедийной драме от мастера сатирического жанра Армандо Ианнуччи ("Смерть Сталина", "Авеню 5"). Режиссер признавался, что обожает Чарльза Диккенса, поэтому экранизация одного из его произведений в любом случае появилась бы в его фильмографии.

В яркой и захватывающей трактовке диккенсовского романа мы увидим жизнь Дэвида Копперфилда, которому пришлось столкнуться с массой препятствий в викторианском Лондоне, прежде, чем стать писателем. От ребенка, в мире которого иллюзии разрушаются о суровую реальность, до первых незабываемых приключений – это один из самых воодушевляющих фильмов осени.

Актерский состав объединил самых ярких кинозвезд: Дев Патель, Хью Лори, Тильда Суинтон, Питер Капальди, Бен Уишоу, Анайрин Барнард и другие.

"Все для всех: Lil Peep"

Жанр: документальный, музыкальный фильм

История яркой, удивительной, но трагичной и очень короткой жизни Густава Ара, более известного как Lil Peep. Он родился и рос в интеллигентной семье, а в 17 он переехал в Лос-Анджелес, чтобы работать над своей музыкальной карьерой. За свою жизнь Густав Ар успел выпустить всего один альбом, несколько микстейпов и признание получил лишь после смерти. По рассказам тех, кто его хорошо знал, это был щедрый человек, что так несвойственно нашему времени. В документальном фильме представлен уникальный рассказ о жизни талантливого музыканта, который в свои 21 уже сумел 1,6 миллиардов просмотров и прослушиваний в YouYube, и сыграл важную роль в жизни его родных, друзей и фанатов.

"Потерянная в Токио"

Жанр: триллер, драма

Желая убежать от воспоминаний прошлого, Маргарет уезжает в Японию. Днем преподает английский, а после работы изучает экзотическую жизнь Токио. Однажды в городе исчезает девушка, очень похожая на Маргарет. В это же время Маргарет знакомится с харизматичным красавчиком-якудза, который манит ее и открывает для нее мир запретных наслаждений.

В главной роли – Александра Даддарио, известная киноманам по фильмам "Спасатели Малибу", "Разлом Сан-Андреас".

"Порнолоджи, или Милашка как ты"

Жанр: мелодрама, комедия

Романтическая комедия, основанная на бестселлере Айн Каррильо Гейли Pornology. Однажды Люси Нил застала своего парня за просмотром фильмов… эротического содержания. Ребята повздорили, а парень назвал Люси "сексофобкой". Теперь Люси пытается доказать ему, что он не прав и придумывает уйму экстравагантных дел, чтобы разобраться с обвинением в свой адрес. Ее ждут удивительные открытия, знакомства, дружба и новая любовь.

В главных ролях – звезда "Милых обмащниц" Люси Хейл и Леонидас Гулаптис.

"Честный вор"

Жанр: боевик

Фильм реверс, когда традиционный злодей становится на сторону добра, а блюстители справедливости – занимают его место. По сюжету, профессиональный грабитель банков Том Картер решил отойти от дел и предлагает федералам вернуть все деньги в обмен на мягкий приговор. Федеральные агенты пытаются понять в чем подвох. Оказывается, все просто – Том встретил женщину и хочет с ней прожить всю оставшуюся жизнь. Но это не так легко осуществить на самом деле. Теперь, чтобы спасти свою жизнь и жизнь любимой ему придется дать отпор продажным копам.

В ролях: Лиам Нисон, Кейт Уолш, Роберт Патрик, Джай Кортни и другие.

"Предчувствие"

Жанр: драма

Фильм режиссера Вячеслава Криштофовича, снятый Украиной совместно с Литвой и Словакией, должен был выйти в прокат еще весной 2020 года, но был перенесен.

Тихий уездный город N, что находится вблизи моря, потрясла новость о гибели мужчины. Говорят, что по воле покойного место его захоронения категорически запрещено разглашать. Вся информация хранится в строжайшей тайне. Тем временем спокойствие городка нарушено, в обществе витает дух тревоги. Тем временем на рейде появляются военные корабли, которые разворачивают пушки в сторону города.

В главных ролях известные украинские актеры: Станислав Боклан, Ксения Николаева, Лариса Руснак, Евгения Муц, Ирина Бенюк, Александр Токарчук.

Также вас могут заинтересовать эти 5 замечательных мультфильмов, которые можно посмотреть с детьми дома онлайн.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
фильмы что посмотреть в кино киноафиша
Реклама

Новости партнеров

Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Страстная жена Ступки похвасталась формами в одном белье
Страстная жена Ступки похвасталась формами в одном белье

Популярные статьи

Сегодня, 10:27Events

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

Сегодня, 09:47Шоу-бизнес

Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

Вчера, 19:11Events

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

Вчера, 16:59Fun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

Вчера, 16:05Стиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

Вчера, 15:42Fun

Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

Вчера, 09:05Техно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Вчера, 08:16Fun

Козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком: видео

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

6 октябряEvents

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

6 октябряШоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

6 октябряFood

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

6 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

5 октябряШоу-бизнес

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом

Новости партнеров

Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Не стало відомої російської співачки, яка передбачила свою смерть
Не стало відомої російської співачки, яка передбачила свою смерть
Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять