Что посмотреть в кинотеатрах. Рассказываем о 6 главных премьерах недели

От боевика с Лиамом Нисаном до украинской драмы

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку фильмов, премьера которых состоится 8 октября в кинотеатрах Украины.

"История Дэвида Копперфилда"

Жанр: комедийная драма

Звезда "Миллионера из трущоб" Дев Патель в комедийной драме от мастера сатирического жанра Армандо Ианнуччи ("Смерть Сталина", "Авеню 5"). Режиссер признавался, что обожает Чарльза Диккенса, поэтому экранизация одного из его произведений в любом случае появилась бы в его фильмографии.

В яркой и захватывающей трактовке диккенсовского романа мы увидим жизнь Дэвида Копперфилда, которому пришлось столкнуться с массой препятствий в викторианском Лондоне, прежде, чем стать писателем. От ребенка, в мире которого иллюзии разрушаются о суровую реальность, до первых незабываемых приключений – это один из самых воодушевляющих фильмов осени.

Актерский состав объединил самых ярких кинозвезд: Дев Патель, Хью Лори, Тильда Суинтон, Питер Капальди, Бен Уишоу, Анайрин Барнард и другие.

"Все для всех: Lil Peep"

Жанр: документальный, музыкальный фильм

История яркой, удивительной, но трагичной и очень короткой жизни Густава Ара, более известного как Lil Peep. Он родился и рос в интеллигентной семье, а в 17 он переехал в Лос-Анджелес, чтобы работать над своей музыкальной карьерой. За свою жизнь Густав Ар успел выпустить всего один альбом, несколько микстейпов и признание получил лишь после смерти. По рассказам тех, кто его хорошо знал, это был щедрый человек, что так несвойственно нашему времени. В документальном фильме представлен уникальный рассказ о жизни талантливого музыканта, который в свои 21 уже сумел 1,6 миллиардов просмотров и прослушиваний в YouYube, и сыграл важную роль в жизни его родных, друзей и фанатов.

"Потерянная в Токио"

Жанр: триллер, драма

Желая убежать от воспоминаний прошлого, Маргарет уезжает в Японию. Днем преподает английский, а после работы изучает экзотическую жизнь Токио. Однажды в городе исчезает девушка, очень похожая на Маргарет. В это же время Маргарет знакомится с харизматичным красавчиком-якудза, который манит ее и открывает для нее мир запретных наслаждений.

В главной роли – Александра Даддарио, известная киноманам по фильмам "Спасатели Малибу", "Разлом Сан-Андреас".

"Порнолоджи, или Милашка как ты"

Жанр: мелодрама, комедия

Романтическая комедия, основанная на бестселлере Айн Каррильо Гейли Pornology. Однажды Люси Нил застала своего парня за просмотром фильмов… эротического содержания. Ребята повздорили, а парень назвал Люси "сексофобкой". Теперь Люси пытается доказать ему, что он не прав и придумывает уйму экстравагантных дел, чтобы разобраться с обвинением в свой адрес. Ее ждут удивительные открытия, знакомства, дружба и новая любовь.

В главных ролях – звезда "Милых обмащниц" Люси Хейл и Леонидас Гулаптис.

Жанр: боевик

Фильм реверс, когда традиционный злодей становится на сторону добра, а блюстители справедливости – занимают его место. По сюжету, профессиональный грабитель банков Том Картер решил отойти от дел и предлагает федералам вернуть все деньги в обмен на мягкий приговор. Федеральные агенты пытаются понять в чем подвох. Оказывается, все просто – Том встретил женщину и хочет с ней прожить всю оставшуюся жизнь. Но это не так легко осуществить на самом деле. Теперь, чтобы спасти свою жизнь и жизнь любимой ему придется дать отпор продажным копам.

В ролях: Лиам Нисон, Кейт Уолш, Роберт Патрик, Джай Кортни и другие.

Жанр: драма

Фильм режиссера Вячеслава Криштофовича, снятый Украиной совместно с Литвой и Словакией, должен был выйти в прокат еще весной 2020 года, но был перенесен.

Тихий уездный город N, что находится вблизи моря, потрясла новость о гибели мужчины. Говорят, что по воле покойного место его захоронения категорически запрещено разглашать. Вся информация хранится в строжайшей тайне. Тем временем спокойствие городка нарушено, в обществе витает дух тревоги. Тем временем на рейде появляются военные корабли, которые разворачивают пушки в сторону города.

В главных ролях известные украинские актеры: Станислав Боклан, Ксения Николаева, Лариса Руснак, Евгения Муц, Ирина Бенюк, Александр Токарчук.

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