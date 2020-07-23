Что посмотреть в кинотеатрах на этой неделе: ТОП-фильмов в прокате

Новые киноленты, ради которых стоит отправиться в кинотеатр

Кинотеатры возобновили работу, и зрители увидели несколько ярких кинопремьер. Ранее мы делились ТОП-5 фильмами, которые сейчас идут в кино. А сегодня, в четверг, традиционно делимся новым кратким релизом самых нашумевших и интересных кинолент, которые с 23 июля можно посмотреть на больших экранах.

Best Shorts ZIFF. Summer Edition

Благодаря Запорожскому кинофестивалю зрители увидели множество киношедевров кинематографистов с разных уголков планеты. В программе "Best Shorts ZIFF. Summer Edition" интересные и актуальные работы талантливых мастеров из Франции, Италии, Испании, Китая, Австрии и Украины. Фильмы, среди которых каждый найдет что-то интересное для себя, станут источником вдохновения.

Агент Лев

Премьера фильма была запланирована на 7 мая 2020 года, но не состоялась из-за глобального карантина. По сюжету психиатр Ромен Мартин работает с тяжёлыми больными. К нему попадает весьма трудный пациент, который утверждает, что он спецагент и к тому же секретный шпион международного уровня по прозвищу "Лев". Тем временем Ромена похищают невесту. Отчаявшемуся Ромену ничего не остаётся, как обратиться за помощью в расследовании к Лео. Опасное приключение начинается.

Мой друг мистер Персиваль

Фильм основан на одноимённой повести Колина Тиля. Однажды успешный бизнесмен и уже дедушка Майкл Кингли начинает видеть образы из своего прошлого. Его самые яркие воспоминания связаны с периодом детства, когда он жил на побережье вместе с отцом. Майкл Кингли решает рассказать своей внучке историю о том, как в детстве он спас и вырастил пеликана-сироту. Пеликана он назвал мистер Персиваль. Этот период его детства и приключения, глубоко повлияли на всю его последующую жизнь.

Сделано в Италии

Действия фильма происходят в Тоскане. Популярный лондонский художник возвращается с сыном в Италию, чтобы продать унаследованный от покойной жены дом. Между отцом и сыном не самые лучшие отношения. Ранее прекрасная вилла, которая расположена среди красивых тосканских пейзажей, находится в плачевном состоянии. Отец и сын затевают ремонт, а помогают им в этом местные жители.

"Ты не можешь её вспомнить, а я не могу её забыть", – говорит отец, когда сын рассматривает семейное фото. Будет ли продана вилла и как сложатся дальнейшие отношения отца и сына…?

Еще вас могут заинтересовать четыре приключенческих фильма, которые не дадут вам заскучать дома.

Также фанатов культового сериала о жизни шестерых друзей ждет потрясающая новость. Совсем скоро на НЛО TV премьера культового сериала "Друзья"!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться