Что посмотреть в кинотеатрах с 17 по 24 сентября. Главные кинопремьеры недели

Новинки предстоящего уик-энда

Интересные новинки кинопроката, которые зрители смогут посмотреть на больших экранах в украинских кинотеатрах с 17 сентября.

Кейт еще студенткой обожала литературу. После университета ей удалось построить головокружительную карьеру писательницы. Сейчас Кейт тридцать пять, она молода и красива, а поклонники в ожидании выхода ее новой книги. После публикации книги профессор ее бывшего университета просит Кейт прочитать лекцию о литературе. Она соглашается, совершенно не подозревая, что вскоре она найдет общий язык с молодежью и даже станет участницей новомодного движения.

Осколки гигантской кометы мчат к Земле и начали уничтожать уже города и конец света кажется неизбежным… Спасение – бункер в Гренландии, единственное безопасное место. Джон вместе с женой и сыном стараются преодолеть препятствия и попасть к месту спасения. Но на их пути будут не только осколки гигантской кометы, а и люди, которые в панике теряют свое человеческое лицо и становятся страшнее зверей.

Best Sci-Fi 2020

Мир научной фантастики или реалии нашей современности. Вниманию любителей sci-fi – фестиваль короткометражного кино, в котором вы сможете отправиться в путешествие по фантастическим мирам. В программе 8 фильмов: "Конструктор",

"Этого никогда не было", "Да, сегодня!", "Видеозаписи", "Эйнштейн-Розен", "Последний танец", "Эхо", "Космический воин".

Фильм основан на реальных событиях. Главный герой фильма – парень из шотландского городка Данда по имени Дэйви. Его футбольная карьера не сложилась из-за травмы, а сейчас он увлекается музыкой. Дэйви решает организовать в городе концерт Iron Maden – неплохое начало трудовой деятельности, тем более, что экономика страны не обещает парню легкого рабочего старта. Но главная сложность в том, что для старта карьеры в шоу-бизнесе Дэйву приходится обращаться за деньгами к бандитам.

Напомним, что ранее Disney впервые отреагировали на скандал вокруг фильма "Мулан", который вышел в прокат на прошлой неделе.

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