Что посмотреть в ноябре: ТОП-5 сериалов, которые нельзя пропустить

Зрители увидят новый сезон "Короны", премьеру "Мандалорца" и драму про телевизионщиков

Кадр из сериала "Корона" Фото: YouTube

До четвертого сезона "Очень странных дел" еще далеко, но ноябрь обещает зрителям яркие новинки и захватывающие продолжения сериалов. Поэтому, если вы не знаете, что посмотреть в ноябре, скорее ознакомьтесь с нашей подборкой. Вы найдете что-то интересное и для себя – от многосерийной драмы с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон до фэнтези.

Премьера – 1 ноября

Это настоящая драма, в проекте Дженнифер Энистон играет популярную ведущую утреннего шоу. Ее многолетнего партнера (Стив Карелл) увольняют, а ее новой коллегой по эфиру становится героиня Риз Уизерспун. Это сериал о буднях телепродюсеров, а сам сюжет во многом основан на реальных историях. Его шоураннер – бывший продюсер канала HBO Майкл Элленберг. Одна из проблем, которую поднимает сериал – сексуальные домогательства: героя Стива Карелла увольняют именно из-за скандала, связанного с домогательствами. Риз Уизерспун стала одним из продюсеров проекта.

Премьера – 17 ноября

Третий сезон должен охватить десятилетие после скандала, начиная с 1963 года, и затрагивать самые актуальные проблемы: от деколонизации Африки и Карибского бассейна до посадки Аполлона-11 на Луну в 1969 году. Сериал также познакомит зрителей с повзрослевшими детьми королевы, включая Чарльза, который был коронован как принц Уэльский в 1969 году, и Анной. Ранний роман Чарльза с Камиллой также будет в центре внимания. Ну а главное – в третьем сезоне "Короны" роскошный актерский состав: Оливия Колман играет королеву Елизавету II вместо Клэр Фой, Тобиас Мензис появится в роли принца Филиппа, Хелена Бонэм Картер будет стильной принцессой Маргарет (ранее ее играла Ванесса Кирби).

Премьера – 12 ноября

Сериал станет частью вселенной: действие разворачивается спустя пять лет после событий, описанных в фильме "Возвращение джедая". Создатель и автор идеи сериала – актер, продюсер и сценарист Джон Фавро, самая свежая работа которого – вышедший летом мультфильм "Король Лев". Первый сезон состоит из восьми эпизодов.

Премьера – ноябрь 2019

В центре сюжета – богатая калифорнийская семья, которая заработала состояние на христианском канале. Когда генеральный продюсер сериала и глава семьи погибает, между его детьми и женой разгорается настоящая борьба.

Премьера – 4 ноября на HBO

Это вторая экранизация книги Филипа Пулмана "Северное сияние" (первой был фильм "Золотой компас"). История о девочке Лире, которая живет в альтернативном Оксфорде времен викторианской эпохи. Главное отличие ее мира от нашего в том, что у каждого человека есть спутник, воплощающий часть его души в виде животного. Зовут таких "фамильяров" деймонами. Лира узнает, что некие жрецы похищают детей ради экспериментов, связанных с Пылью, могущественной мистической субстанцией. Девочке предстоят путешествие на крайний север, встреча с бронированными медведями и ведьмами и полет на воздушном шаре.

Напомним, оскароносный мексиканский режиссер Альфонсо Куарон ("Рома", "Гравитация") заключил контракт с компанией Apple.

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