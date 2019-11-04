Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что посмотреть в ноябре: ТОП-5 сериалов, которые нельзя пропустить

Зрители увидят новый сезон "Короны", премьеру "Мандалорца" и драму про телевизионщиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
Кадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала "Корона"
Фото: YouTube

До четвертого сезона "Очень странных дел" еще далеко, но ноябрь обещает зрителям яркие новинки и захватывающие продолжения сериалов. Поэтому, если вы не знаете, что посмотреть в ноябре, скорее ознакомьтесь с нашей подборкой. Вы найдете что-то интересное и для себя – от многосерийной драмы с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон до фэнтези.

"Утреннее шоу"

  • Премьера – 1 ноября

Это настоящая драма, в проекте Дженнифер Энистон играет популярную ведущую утреннего шоу. Ее многолетнего партнера (Стив Карелл) увольняют, а ее новой коллегой по эфиру становится героиня Риз Уизерспун. Это сериал о буднях телепродюсеров, а сам сюжет во многом основан на реальных историях. Его шоураннер – бывший продюсер канала HBO Майкл Элленберг. Одна из проблем, которую поднимает сериал – сексуальные домогательства: героя Стива Карелла увольняют именно из-за скандала, связанного с домогательствами. Риз Уизерспун стала одним из продюсеров проекта.

"Корона"

  • Премьера – 17 ноября

Третий сезон должен охватить десятилетие после скандала, начиная с 1963 года, и затрагивать самые актуальные проблемы: от деколонизации Африки и Карибского бассейна до посадки Аполлона-11 на Луну в 1969 году. Сериал также познакомит зрителей с повзрослевшими детьми королевы, включая Чарльза, который был коронован как принц Уэльский в 1969 году, и Анной. Ранний роман Чарльза с Камиллой также будет в центре внимания. Ну а главное – в третьем сезоне "Короны" роскошный актерский состав: Оливия Колман играет королеву Елизавету II вместо Клэр Фой, Тобиас Мензис появится в роли принца Филиппа, Хелена Бонэм Картер будет стильной принцессой Маргарет (ранее ее играла Ванесса Кирби).

"Мандалорец"

  • Премьера – 12 ноября

Сериал станет частью вселенной: действие разворачивается спустя пять лет после событий, описанных в фильме "Возвращение джедая". Создатель и автор идеи сериала – актер, продюсер и сценарист Джон Фавро, самая свежая работа которого – вышедший летом мультфильм "Король Лев". Первый сезон состоит из восьми эпизодов.

Читайте также:
Больше не Грозный Глаз: звезда поттерианы сыграет Дональда Трампа в новом сериале

"Неприлично богаты"

  • Премьера – ноябрь 2019

В центре сюжета – богатая калифорнийская семья, которая заработала состояние на христианском канале. Когда генеральный продюсер сериала и глава семьи погибает, между его детьми и женой разгорается настоящая борьба.

"Темные начала"

  • Премьера – 4 ноября на HBO

Это вторая экранизация книги Филипа Пулмана "Северное сияние" (первой был фильм "Золотой компас"). История о девочке Лире, которая живет в альтернативном Оксфорде времен викторианской эпохи. Главное отличие ее мира от нашего в том, что у каждого человека есть спутник, воплощающий часть его души в виде животного. Зовут таких "фамильяров" деймонами. Лира узнает, что некие жрецы похищают детей ради экспериментов, связанных с Пылью, могущественной мистической субстанцией. Девочке предстоят путешествие на крайний север, встреча с бронированными медведями и ведьмами и полет на воздушном шаре.

Напомним, оскароносный мексиканский режиссер Альфонсо Куарон ("Рома", "Гравитация") заключил контракт с компанией Apple.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Появился впечатляющий тизер украинского сериала "Плеяда" Что-то невероятное: появились кадры 1-го сезона сериала "Ведьмак" Шон Бин подписался на роль во втором сезоне постапокалиптического сериала "Сквозь снег" "Ведьмак": появился захватывающий трейлер сериала Вышел впечатляющий трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной Star Wars
сериал
Реклама

Новости партнеров

Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Лепешки с морковью и луком: необычно вкусный рецепт
Лепешки с морковью и луком: необычно вкусный рецепт
Как избавиться от старых вещей: 3 совета
Как избавиться от старых вещей: 3 совета
Запеканка Ленивая жена: ужин без возни
Запеканка Ленивая жена: ужин без возни

Популярные статьи

Сегодня, 13:01Fun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 10:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Сегодня, 08:31Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

Тина Кароль об отношениях с Dan Balan: "Безусловно, он красавец"

Вчера, 10:50Техно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

Вчера, 08:23Fun

3 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:10Психология

Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака

2 ноябряEvents

Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

2 ноябряFun

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 ноябряFood

Как испечь тыквенный пирог на кефире

2 ноябряТехно

Apple отправила владельцев iPhone в "каменный век"

2 ноябряFood

"МастерШеф" 9-й сезон: все подробности десятого выпуска

2 ноябряПсихология

Гороскоп на 2 ноября: все знаки зодиака

1 ноябряWellness

Ученые нашли дешевую альтернативу спортивному питанию

1 ноябряFood

Печеная тыква: польза и вред для здоровья

1 ноябряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

Новости партнеров

Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Квашеная капуста: 5 хитростей сделать закуску-шедевр
Квашеная капуста: 5 хитростей сделать закуску-шедевр
9 вещей, которые нельзя класть в стиральную машину
9 вещей, которые нельзя класть в стиральную машину