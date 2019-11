Что слушать из 90-х: любимые треки музыкальных экспертов

Freak Power возвращаются с новым альбомом United State

Freak Power Фото: Facebook

1 декабря в одном из столичных клубов выступит британский проект Freak Power, "взрыватели" британской сцены в 90-е, вернувшиеся после 20 лет перерыва с новым альбомом United State.

Во времена своей активности Эшли Слейтер вместе с Норманом Куком, который вошел в историю электронной музыки как Fatboy Slim, создали дикую смесь из эйсид-джаза, фанка, соула и трип-хопа, которую трудно не полюбить, а их главный трек Тurn On, Tune In, Cop Out стал глобальным хитом, который после всех возможных хит-парадов оказался даже в рекламном ролике Levi's.

Влад Фисун, диджей, основатель DJBuro

Влад Фисун, диджей Фото: пресс-служба



В 90-е я погрузился в электронную музыку буквально с головой, сперва оказавшись ненадолго в коллективе харьковского "Радио 50", а затем вдруг занявшись диджеингом в 96-м. Моими главным героем 90-х стал британский дуэт Leftfield, треки из их дебютного альбома я ставлю до сих пор, и поражаюсь тому, насколько до сих пор их саунд оказался актуальным.

Нынешняя эра, 2019-й, на подобном фоне выглядит суррогатом. По крайней мере, электронная музыка топчется все на тех же позициях, которые отхватила в 90-е, и сегодня берет не инновациями, а количеством лайков. Из 90-х до сейчас сохранилось множество вполне способных артистов – из полуподвальных вечеринок дошедших до стадионных шоу. Но многие исчезли навсегда, безвозвратно.

Любимый трек Freak Power: No Way. Он попался мне в конце 90-х, ставил неприлично много раз, и очень жду момента, когда эту пластинку смогу подписать. Взрывает любой танцпол, абсолютная бомба.

Alloise, украинская певица

У меня так много героев 90-х, что выбрать одного – непосильная задача. Они настолько далеки друг от друга стилистически, что и сложно определиться, и вообще сравнивать сложно. В те времена я была тинейджером, вкусы только формировались, но мне очень импонировал черный бит, даже если он был в исполнении шведов Ace of Base. А в целом мои 90-е: TLC, Aaliyah, Mr President, Fugees, Coolio, Lauryn Hill, Whitney Houston, Destiny's Child. И все же скажу, что мой главный герой – Mariah Carey.

Alloise, украинская певица Фото: пресс-служба

Самое лучшее из 90-х у современной музыки взять не вышло – это идея самой песни, как истории, рассказанной отдельным человеком, который рассчитывает быть услышанным другим человеком. Благо из 90-х к нам перешли грувы и прорезающие аудиопространство вокальные хуки.



Любимый трек Freak Power: Turn On, Tune In, Find Joy

Евгений Филатов, музыкант, композитор, продюсер

Музыкальные тренды движутся на орбите, где траектория в определенных координатах является новым переосмыслением того, что стилистически определяло определенную музыкальную эпоху. Так было и раньше. Мне кажется, что современная музыкальная культура уже продолжительное время вдохновляется именно звучанием и культурой 90-х.

Евгений Филатов, музыкант Фото: пресс-служба

Нормана Кука можно назвать одним из моих героев того времени. Его альбом You've Come a Long Way, Baby – один из любимых альбомов 90-х. Позднее, благодаря творчеству Fatboy Slim, я открыл для себя и его предыдущий проект Freak Power.

Любимый трек Freak Power: у меня целых два – Can You Feel It и New Direction!

