Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

Главные герои окажутся вовлеченными в смертельную игру

Сериал "Капитанша 2" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В понедельник, 9 сентября, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится долгожданная премьера второго сезона сериала "Капитанша". Главные герои приключенческой истории Александра и Леонид окажутся вовлеченными в вихрь стремительных событий и станут главными фигурами в опасной игре, где ставкой является жизнь.

О влиянии сериалов на современную жизнь, смотрите в сюжете:

"Во втором сезоне появится новая детективная линия, – рассказывает режиссер-постановщик картины Владимир Янощук. – Плюс еще добавилась любовная история: те люди, которые были несчастны, вдруг обретают свою вторую половину. Ну и конечно же, приключения, романтика, море – все это дает очень красивый бэкграунд нашему фильму".

В продолжении сериала снялись актеры, полюбившиеся зрителям с первого сезона – Анна Михайловская, Александр Ратников, Виталий Салий, Александр Попов, Юлия Домашец, Анна Шепелева, Лариса Кадочникова, а также артисты, которые воплотят совершенно новых персонажей истории. Сына Александры и Леонида сыграет юный артист Гриша Гладырь. Актриса Дарья Волга, которая вернулась в Киев из Новой Зеландии, в сериале воплотит бизнес-леди по имени Жанна. Ее героиня внезапно появляется в жизни одного из ключевых персонажей истории.

"Капитанша" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Моя Жанна находится в трагической точке своей судьбы, – говорит Дарья Волга. – Она узнает об изменах мужа, о том, что он вытаскивает деньги из бизнеса семьи, который, фактически, построил ее отец. Такая вот жизненная катастрофа. И тут она встречает человека, с которым постепенно сближается. Это очень интересная история, когда у людей открывается второе дыхание и начинается новая жизнь".

"Капитанша" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Бывшую любовницу убитого Валеры – Светлану сыграет Дарья Егоркина. Ее героиня винит в своих бедах Александру и намерена мстить. А крестного отца Валеры, таинственного Колымова, который идет по кровавому следу исчезнувших алмазов, зрители увидят в исполнении Олега Фомина.

"Капитанша" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Съемки второго сезона "Капитанши" проходили в Киеве, Киевской и Одесской областях, а также на Кипре и продлились около 9 месяцев. Оператор-постановщик сериала – Сергей Борденюк. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Виталий Сиренко, Лена Лисняк. Производством по заказу телеканала "Украина" занимались компании "Фильмстрим" и "Vileton Films".

Смотрите премьеру сериала "Капитанша 2" в понедельник, 9 сентября, в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что ранее вышел первый тизер полнометражного фильма по сериалу "Во все тяжкие".

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