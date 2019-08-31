Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

Главные герои окажутся вовлеченными в смертельную игру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
Сериал "Капитанша 2"
Сериал "Капитанша 2"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В понедельник, 9 сентября, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится долгожданная премьера второго сезона сериала "Капитанша". Главные герои приключенческой истории Александра и Леонид окажутся вовлеченными в вихрь стремительных событий и станут главными фигурами в опасной игре, где ставкой является жизнь.

О влиянии сериалов на современную жизнь, смотрите в сюжете:

"Во втором сезоне появится новая детективная линия, – рассказывает режиссер-постановщик картины Владимир Янощук. – Плюс еще добавилась любовная история: те люди, которые были несчастны, вдруг обретают свою вторую половину. Ну и конечно же, приключения, романтика, море – все это дает очень красивый бэкграунд нашему фильму".

В продолжении сериала снялись актеры, полюбившиеся зрителям с первого сезона – Анна Михайловская, Александр Ратников, Виталий Салий, Александр Попов, Юлия Домашец, Анна Шепелева, Лариса Кадочникова, а также артисты, которые воплотят совершенно новых персонажей истории. Сына Александры и Леонида сыграет юный артист Гриша Гладырь. Актриса Дарья Волга, которая вернулась в Киев из Новой Зеландии, в сериале воплотит бизнес-леди по имени Жанна. Ее героиня внезапно появляется в жизни одного из ключевых персонажей истории.

"Капитанша"
"Капитанша"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Моя Жанна находится в трагической точке своей судьбы, – говорит Дарья Волга. – Она узнает об изменах мужа, о том, что он вытаскивает деньги из бизнеса семьи, который, фактически, построил ее отец. Такая вот жизненная катастрофа. И тут она встречает человека, с которым постепенно сближается. Это очень интересная история, когда у людей открывается второе дыхание и начинается новая жизнь".

"Капитанша"
"Капитанша"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Бывшую любовницу убитого Валеры – Светлану сыграет Дарья Егоркина. Ее героиня винит в своих бедах Александру и намерена мстить. А крестного отца Валеры, таинственного Колымова, который идет по кровавому следу исчезнувших алмазов, зрители увидят в исполнении Олега Фомина.

"Капитанша"
"Капитанша"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Съемки второго сезона "Капитанши" проходили в Киеве, Киевской и Одесской областях, а также на Кипре и продлились около 9 месяцев. Оператор-постановщик сериала – Сергей Борденюк. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Виталий Сиренко, Лена Лисняк. Производством по заказу телеканала "Украина" занимались компании "Фильмстрим" и "Vileton Films".

Смотрите премьеру сериала "Капитанша 2" в понедельник, 9 сентября, в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что ранее вышел первый тизер полнометражного фильма по сериалу "Во все тяжкие".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Александр Никитин: «Мой герой в сериале «Никогда не бывает поздно» – абсолютная противоположность меня» "Мандалорец": вышел официальный трейлер сериала по вселенной "Звездных войн" Первый взгляд на Элизабет Олсен и Пола Беттани: появились подробности сериала «Ванда/Вижн»
сериал что посмотреть телеканал Украина
Реклама

Новости партнеров

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

Вчера, 12:59Events

Сегодня особенное новолуние 2019: что нельзя делать в день Черной Луны

Вчера, 12:33Fun

Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи

Вчера, 09:27Техно

Популярное приложение заразило 100 миллионов смартфонов

29 августаFun

Жена устала от слишком хорошего мужа и подала на развод

29 августаШоу-бизнес

"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

29 августаШоу-бизнес

Филипп Киркоров устроил скандал на Новой волне: видео 18+

29 августаТехно

Третье сентября – день обновления: Google выпускает Android 10

29 августаПсихология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

28 августаШоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

28 августаШоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

28 августаFun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

28 августаEvents

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

28 августаШоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

28 августаFun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

Шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Шесть продуктов, которые можно есть перед сном
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото
Что нужно знать про несахарный диабет
Что нужно знать про несахарный диабет
Можно ли бегать с варикозом?
Можно ли бегать с варикозом?
Беговые упражнения, которые делают спортсмена сильнее и быстрее
Беговые упражнения, которые делают спортсмена сильнее и быстрее
Румыния как неожиданное открытие
Румыния как неожиданное открытие