Что снял Дима Манифест. Смотрите клипы украинского режиссера для Пивоварова, Гросу и "Aнтитіла"
Сегодня, 11:51
Известный клипмейкер умер 13 октября от онкологического заболевания
Во вторник, 13 октября, стало известно о смерти украинского клипмейкера Димы Манифеста. Талантливый режиссер умер в возрасте 30 лет от онкологического заболевания. Сегодня.Lifestyle собрали самые яркие видеоработы Манифеста для звезд шоу-бизнеса.
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