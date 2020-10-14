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Что снял Дима Манифест. Смотрите клипы украинского режиссера для Пивоварова, Гросу и "Aнтитіла"

Сегодня, 11:51

Известный клипмейкер умер 13 октября от онкологического заболевания

Во вторник, 13 октября, стало известно о смерти украинского клипмейкера Димы Манифеста. Талантливый режиссер умер в возрасте 30 лет от онкологического заболевания. Сегодня.Lifestyle собрали самые яркие видеоработы Манифеста для звезд шоу-бизнеса.

Артем Пивоваров – Полнолуние

Aнтитіла – Лови момент

Navi feat Марiя Яремчук – Хімія

ТНМК – Мій Демон

Оля Полякова – Королева ночи

TARABAROVA – Мені казково

Jerry Heil – #ВIЛЬНА_КАСА

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режиссер клипы клипмейкер
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