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Что-то невероятное: появились кадры 1 сезона сериала "Ведьмак"

В главной роли – Генри Кавилл

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:44
Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала "Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv

Только недавно Netflix презентовал полноценный трейлер сериала "Ведьмак", как в сети появились несколько новых кадров из первого сезона фэнтезийного проекта. На новых снимках изображены главные герои сериала: Геральт, Цири и Йеннифэр, а также схватка Ведьмака с Ренфри.

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Сериал основан на серии книг Анджея Сапковского, шоураннером выступила Лорен Хиссрич. В главных ролях снялись Генри Кавилл, Фрейя Алан, Аня Чалотра и др.

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Постановкой боев для первого сезона занимается словацкий каскадер Владимир Фурдик, наиболее известный по роли Короля Ночи из последних сезонов другой фэнтези-саги – "Игра престолов".

Сериал выйдет на Netflix уже 20 декабря этого года.

Кадры из сериала "Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
Кадры из сериала "Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
Кадры из сериала "Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
Кадры из сериала "Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
Кадры из сериала "Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
Кадры из сериала "Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
Кадры из сериала "Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv
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Напомним, ранее Netflix уже представил первые кадры и трейлер грядущего сериала.

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