Что-то невероятное: появились кадры 1 сезона сериала "Ведьмак"
В главной роли – Генри Кавилл
Только недавно Netflix презентовал полноценный трейлер сериала "Ведьмак", как в сети появились несколько новых кадров из первого сезона фэнтезийного проекта. На новых снимках изображены главные герои сериала: Геральт, Цири и Йеннифэр, а также схватка Ведьмака с Ренфри.
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Сериал основан на серии книг Анджея Сапковского, шоураннером выступила Лорен Хиссрич. В главных ролях снялись Генри Кавилл, Фрейя Алан, Аня Чалотра и др.
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Постановкой боев для первого сезона занимается словацкий каскадер Владимир Фурдик, наиболее известный по роли Короля Ночи из последних сезонов другой фэнтези-саги – "Игра престолов".
Сериал выйдет на Netflix уже 20 декабря этого года.
Напомним, ранее Netflix уже представил первые кадры и трейлер грядущего сериала.
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