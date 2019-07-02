Что-то невероятное: появились промо-кадры сериала "Ведьмак" от Netflix

Стриминговый сервис Netflix показал главных героев грядущего сериала

Промо-кадр из сериала "Ведьмак" Фото: twitter.com/witchernetflxtv

Стриминговый сервис Netflix, который займется экранизацией "Хроник Нарнии", наконец-то опубликовал официальные промо-кадры нового фэнтезийного сериала по эпопее Анджея Сапковского "Ведьмак" (The Witcher).

В Украине назвали самые популярные сериалы:

На новых снимках – британский актер Генри Кавилл в роли Геральта, а также актрисы Ани Чалотра ("Убийства по алфавиту", "Жажда странствий") и Фрейя Аллан ("В пустыне смерти", предстоящий сериал по "Войне миров") – в ролях чародейки Йеннифэр и княжны Цири соответственно.

Читайте также "Ведьмак" от Netflix получил продолжение еще до выхода первой серии

В первом сезоне заявлены восемь эпизодов, точная дата релиза пока не обозначена. Шоураннер проекта – Лорен Шмидт ("Сорвиголова", "Защитники", "Академия Амбрелла"). Режиссерское кресло занял Томек Багиньски. Обязанности исполнительных продюсеров исполняют Шон Дэниел (франшиза "Мумия") и Джэйсон Браун ("Экспансия"), а также Ярек Савко из студии Platige Image, создавшей кинофрагменты для игр о Ведьмаке.

Промо-кадры сериала "Ведьмак" Фото: twitter.com/witchernetflxtv Промо-кадры сериала "Ведьмак" Фото: twitter.com/witchernetflxtv Промо-кадры сериала "Ведьмак" Фото: twitter.com/witchernetflxtv Промо-кадры сериала "Ведьмак" Фото: twitter.com/witchernetflxtv Промо-кадры сериала "Ведьмак" Фото: twitter.com/witchernetflxtv Промо-кадры сериала "Ведьмак" Фото: twitter.com/witchernetflxtv Промо-кадры сериала "Ведьмак" Фото: twitter.com/witchernetflxtv Промо-кадры сериала "Ведьмак" Фото: twitter.com/witchernetflxtv 1/8

Напомним, съемочный процесс первого сезона сериала "Ведьмак" завершился. В честь этого исполнитель главной роли Генри Кавилл опубликовал в своем микроблоге новое закулисное фото из гримерного трейлера.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram