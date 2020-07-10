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Чтобы лучше перенести пандемию: ТОП-5 фильмов ужасов на выходные – кино с OLL.TV

Сегодня, 13:57

Оказывается, фильмы ужасов помогают лучше пережить стресс

По мнению учёных фильмы ужасов оказались неожиданно полезными. Согласно новому исследованию, опубликованному NewScientist, любители хорроров и фильмов об апокалипсисе психологически более устойчивы к пандемии COVID-19. Автор исследования Колтан Скривнер из Университета Чикаго со своими коллегами опросил 310 добровольцев об их любимых жанрах в кино.

После этого добровольцы заполнили опросник, который измерил их склонность искать различную информацию, которая потенциально может быть вредна для их здоровья. Исследователи также узнали, чувствовали ли эти люди тревожность или другие состояния в начале пандемии. В итоге было выявлено, что любители фильмов ужасов испытывали меньший стресса, а любители фильмов о зомби и апокалипсисе были лучше подготовлены к внезапно постигнувшей мир эпидемии.

"Хороший фильм обычно затягивает зрителя, вы можете посмотреть на происходящее глазами персонажа, и невольно отрабатываете в голове сценарии. Мы думаем, люди учатся косвенно", – сказал психолог и автор исследования Колтан Скривнер.

Но, как известно, для людей, у которых есть проблемы с сердцем, резкий подъём адреналина может оказаться очень опасным. Им просмотр ужастиков не рекомендуется. Новая подборка от Сегодня.Lifestyle – о фильмах ужасов, которые вы можете посмотреть дома онлайн на OLL.TV.

Мара: Пожиратель снов

Кадр из фильма "Мара: Пожиратель снов"
Кадр из фильма "Мара: Пожиратель снов"
Фото: скриншот

Криминальный психолог Кейт Фуллер помогает расследовать преступление. Найден труп задушенного мужчины. Полиция подозревает, что это жена задушила его во время сна. У них даже есть свидетель – маленькая восьмилетняя дочка погибшего по имени Софи. Сначала всё кажется прозаично простым, но, чем глубже Кейт вникает в суть расследования, тем больше она понимает, что дело не такое уж и простое.

Кейт узнаёт, что некое демоническое существо по имени Мара убивает людей во время сна. Более того, Кейт сама столкнулась с этой проблемой и теперь кошмарные сновидения могут в любой момент стать причиной её гибели. Кейт должна разгадать эту загадку.

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Инсомния

Кадр из фильма "Инсомния"
Кадр из фильма "Инсомния"
Фото: www.ecartelera.com

Группа театралов-авангардистов под руководством режиссёра Альмы Бём экспериментирует с постановкой пьесы о бессоннице в заброшенной психиатрической клинике. Их режиссёр известна своим пристрастием к работе с накалом эмоций до состояния "на грани". Несколько бессонных ночей позволят группе выйти на новый уровень сознания и достичь тонкого порога восприятия.

Молодой актрисе, Бьянке предстоит всего за неделю вжиться в роль, к тому же ещё и побороться за нее со своей лучшей подругой. Однако это не самое тяжёлое препятствие, которое предстоит преодолеть Бьянке. Ведь игры с бессонницей небезопасны. Вскоре группе предстоит столкнуться с неведомой силой и бороться не только со сном, но и за своё выживание.

Страх темноты

Кадр из фильма "Страх темноты"
Кадр из фильма "Страх темноты"
Фото: скриншот

Мистический триллер о молодом и талантливом психологе по имени Сара, которую пригласили помочь в расследовании. Девушку по имени Скай нашли в луже чужой крови и обвинили в убийстве её парня, тело которого так и не нашли. Скай не говорит ни слова из-за шока от случившегося.

Сара принимает решение разобраться во всём самостоятельно. Она использует гипноз, чтобы глубже проникнуть в подсознание Скай. Но каждый сеанс гипноза не только не приближает Сару к разгадке, а и высвобождает собственные тёмные силы. Готова ли Сара к встрече с тайными демонами и победить их…

Кукла

Кадр из фильма "Кукла"
Кадр из фильма "Кукла"
Фото: скриншот

Грета спасаясь бегством от преследующего её американского бойфренда сбегает из Америки в Англию и устраивается работать няней в благополучную английскую семью. Девушку ожидает неожиданный сюрприз: её подопечным оказывается большая фарфоровая кукла по имени Брамс.

Таким образом супруги справляются с утерей сына, который погиб много лет назад во время пожара. Перед отпуском они выдают Грете строгую инструкцию, состоящую из многих пунктов по уходу за Брамсом, и она остаётся одна. Поначалу Грета не относится серьёзно к этим правилам, ведь она видит перед собой лишь фарфоровую куклу. Но вскоре Брамс начинает показывать свой характер, а Грета понимает, что кукла жива. Смогут ли они ужиться в одном доме…

Убежище

Кадр из фильма "Убежище"
Кадр из фильма "Убежище"
Фото: скриншот

Врач-психиатр Кара Хардинг с головой ушла в изучение синдрома раздвоения личности. Она уверена, что такой диагноз не существует и ищет тому подтверждения. Однажды в её кабинете появляется пациент, страдающий этой болезнью. В нём уживаются две личности: обычный человек и жестокий фанатик, который охотится за чужими душами.

Из профессионального интереса Кара решает докопаться до сути и разобраться в мотивации странного и пугающего поведения нового клиента. Сможет ли Кара справиться с этой задачей?

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Источник: www.ecartelera.com
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