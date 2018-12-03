Чудеса, смех и битвы: самые ожидаемые фильмы в декабре

Перед Новым годом киноманы увидят хорошие фильмы

"Щелкунчик и четыре королевства". Фото: YouTube

В декабре 2018 года в прокат выходит множество интересных фильмов. Грядут новогодние праздники и просто необходимо составлять список фильмов для просмотра вечерами. Сегодня.Lifestyle предлагает подборку самых ожидаемых кинопремьер декабря. Киноманы останутся довольны.

"Щелкунчик и четыре королевства"

В ролях: Кира Найтли, Морган Фриман, Мэттью Макфейден, Маккензи Фой, Хелен Миррен, Джэк Уайтхолл, Ричард Э. Грант, Миранда Харт

Фильм расскажет историю девочки Клары, которую сыграла Маккензи Фой. Она больше всего хочет отыскать уникальный ключ, что открывает шкатулку с бесценным подарком. Золотая нитка, которую дает ей крестный отец Дроссельмейер (Морган Фриман) на ежегодной рождественской вечеринке, приводит ее к этому ключу, но он тут же исчезает в загадочном параллельном мире. Отправившись туда, Клара встречает солдата по имени Филлип (Джейден Фовора-Найт), банду мышей и добрых регентов, которые правят в трех королевствах: Стране снегов, Стране цветов и Стране сладостей. Клара и Филлип должны отправиться в зловещее четвертое королевство, дом тирана Мамаши Жигонь (Хелен Миррен), чтобы добыть ключ и вернуть гармонию во все миры.

"Аквамен"

В ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Уиллем Дефо

Фильм из вселенной DC рассказывает о мужчине Артуре Карри. Его отцом является простой работник маяка по имени Том Карри, а матерью – королева Атлантиды, которую зовут Атланна. Именно от нее Артур унаследовал огромную силу и способность дышать под водой. В свою очередь отец научил его разумно управлять своей суперсилой. Когда Артур вырос и возмужал, то попытался стать повелителем семи морей.

"Гринч"

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Одри Гейсел, Джанет Хили, Бретт Хофман

Это экранизация книги Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество" и ремейк одноименного фильма с Джимом Керри в главной роли. По сюжету, Гринч живет в темной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти "все" готовят грандиознейшее празднование Нового года. Они шумят, все украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год. У него есть верный пес и вся вселенская вредность.

"Бамблби"

В ролях: Хейли Стайнфелд, Джон Сина, Мартин Шорт, Памела Адлон, Мегин Прайс, Кеннет Чои

В основе сюжета фильма – история об автоботе Бамблби в более раннем возрасте. Альтернативной формой робота, как мы уже писали, будет классический Volkswagen-жук. Согласно видко, он совсем юнец и попадает к девушке, за которую, судя по всему, станет горой.

"Я Ты Он Она"

В ролях: Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надя Дорофеева, Настя Короткая, Стас Боклан, Ольга Сумская, Тамара Яценко, Юрий Ткач, Сергей Бабкин и другие.

Фильм рассказывает о супругах – Максиме и Яне, которые остановились в одном шаге от развода. Они подали заявление, но судья предоставляет паре месяц испытательного срока, во время которого оба должны выполнить несколько желаний друг друга. И эта неожиданная ситуация, полная забавных, а иногда экстремальных приключений, заставляет главных героев понять нечто важное и переоценить свою жизнь.

Напомним, в Украине с 29 ноября в широкий прокат выходит шесть новых премьер: приключенческий фильм, молодежная комедия, французская комедия, чешский детский анимационный фильм, фильм ужасов "Сказка на ночь", а также драма с Кирой Найтли.