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"Чудо-женщина" празднует 35-летие: неожиданные факты о голливудской звезде Галь Гадот

Дальние родственники актрисы жили в Мукачево

Дарина Алексеева
Сегодня, 12:49

Апрель пестрит днями рождениями знаменитостей. Вчера свое 50-летие отпраздновала Ума Турман, а сегодня, 30 апреля актрисе и модели израильского происхождения Галь Гадот исполнилось 35 лет. Галь Гадот начала свою карьеру как модель, а после того, как завершила срочную службу в армии, дебютировала в кино. В возрасте 23 лет актриса была выбрана на роль в фильме "Форсаж 4", с которым к ней пришла первая популярность.

Мы узнали несколько интересных фактов о Галь Гадот, которые могут вас удивить.

Кадр из фильма "Лига справедливости" с Галь Гадот
Кадр из фильма "Лига справедливости" с Галь Гадот
Фото: Imdb.com

  • В 18 лет Галь Гадот победила в конкурсе "Мисс Израиль" и представляла Израиль на международном конкурсе "Мисс Вселенная".
  • Дальние родственники актрисы, которые до 1940 года проживали в украинском городе Мукачево в Закарпатье, стали жертвами Холокоста, но дедушке Галь Гадот удалось выйти живым из лагеря Овенцим.
  • Галь Гадот служила два года в Армии обороны Израиля как фитнес-инструктор. Во время службы Галь Гадот приняла участие в фотосессии для мужского журнала Maxim.
  • Галь Гадот не раз в интервью рассказывала о своей службе в армии и назвала это "хорошей тренировкой перед Голливудом". Актриса отметила, что именно ее военный опыт привлек внимание режисера Джастина Лина, когда он выбрал ее на роль в серии фильмов "Форсаж".
  • Галь Гадот решила самостоятельно выполнить свои трюки в фильме "Форсаж 6" без участия каскадера.

Смотрите интересные факты о фильме "Чудо-женщина 1984", премьера которого запланирована на 2020 год:

  • Галь Гадот несколько лет встречалась с израильским бизнесменом Яроном Версано и вскоре вышла за него замуж. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей – Майю и Альму. Ярон Версано на 10 лет старше своей жены.
  • В некоторых сценах "Чудо-женщины" Галь Гадот снималась, находясь на пятом месяце беременности.

Кадр из фильма "Шпионы по соседству"
Кадр из фильма "Шпионы по соседству"
Фото: Imdb.com

  • Галь Гадот училась на юриста. Во время учебы она была приглашена на прослушивание на роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия" (2008г).
  • Дебют Галь Гадот как "Чудо-женщины" состоялся в 2016 году в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". О том, что выйдет отдельная кинолента о "Чудо-женщине" стало известно еще в 2014 году.

Ранее мы поделились интересными фактами о звезде французского кино Анук Эме, которой в апреле исполнилось 88 лет.

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