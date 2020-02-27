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Чудовище-людоед: Светлана Лобода презентовала клип "Новый Рим"

Видео снял Алан Бадоев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15

Украинская певица Светлана Лобода, которая поссорилась со своим продюсером Нателлой Крапивиной, презентовала новый клип на песню "Новый Рим". Снял новую видеоработу украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

В основе этого клипа – перевоплощение инопланетного чудовища, которое падает на землю, съедает первых встретившихся ему людей и превращается в девушку.

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Сначала инопланетное чудовище привыкает к новому облику и ведет себя с телом совершенно неумело, но с каждым новым кадром становится все лучше и лучше. В финале чудовище превращается в сексапильную каноничную блондинку и настолько распаляет мужчин с Дикого Запада, что те ее съедают... Попав в тела мужчин, женщина-монстр управляет ими изнутри.

Напомним, ранее Светлана Лобода снялась в клипе немецко-шведского дуэта Lindemann. В новом ролике дуэта Светлана Лобода сыграла роль заводской рабочей, которую домогается начальник. Позже девушка разбивает о голову нахала пепельницу. В мини-фильме также появляются космонавты. Одну из главных ролей также исполнил актер Петер Стормаре, известный по сериалу "Фарго".

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