Чудовище-людоед: Светлана Лобода презентовала клип "Новый Рим"

Видео снял Алан Бадоев

Украинская певица Светлана Лобода, которая поссорилась со своим продюсером Нателлой Крапивиной, презентовала новый клип на песню "Новый Рим". Снял новую видеоработу украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

В основе этого клипа – перевоплощение инопланетного чудовища, которое падает на землю, съедает первых встретившихся ему людей и превращается в девушку.

Сначала инопланетное чудовище привыкает к новому облику и ведет себя с телом совершенно неумело, но с каждым новым кадром становится все лучше и лучше. В финале чудовище превращается в сексапильную каноничную блондинку и настолько распаляет мужчин с Дикого Запада, что те ее съедают... Попав в тела мужчин, женщина-монстр управляет ими изнутри.

Напомним, ранее Светлана Лобода снялась в клипе немецко-шведского дуэта Lindemann. В новом ролике дуэта Светлана Лобода сыграла роль заводской рабочей, которую домогается начальник. Позже девушка разбивает о голову нахала пепельницу. В мини-фильме также появляются космонавты. Одну из главных ролей также исполнил актер Петер Стормаре, известный по сериалу "Фарго".

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