Чувства, от которых мурашки по коже: ТОП-5 фильмов о любви из 80-х

Эти фильмы знают все, но многие о них забыли. Предлагаем вспомнить хорошее кино о любви

Кадр из фильма "Замужем за мафией"

Резкое снижение температуры на улице заставляет киноманов зарыться в пледы и "уничтожать" свои подборки фильмов. Некоторые фильмы мы советовали посмотреть ранее. Если же вы все еще не определились, что посмотреть вечером, то советуем посмотреть старые фильмы о любви. Не совсем старые и не совсем о любви, но впечатления после просмотра этих кинолент будут только положительные.

"Замужем за мафией", 1988

Яркая комедия, легкий сюжет и прекрасная актерская игра. В фильме главные роли исполнили еще молодая Мишель Пфайффер и Мэттью Модайн. Кстати, фильм получил премию "Оскар". По сюжету, агент ФБР Майк Дауни стремится проникнуть в мафиозное семейство. Ему подворачивается удачный шанс сделать это, когда босс местной преступной группировки, Тони "Тигр" Руссо, в приступе ревности убивает работающего на него Фрэнка де Марко, мужа симпатичной домохозяйки Анджелы. Девушка с сыном уезжают из города, снимают скромное жилье, меняют образ жизни. Но ФБР и мафия не оставляют ее в покое.

"Когда Гарри встретил Салли", 1989

Мэг Райан и Билли Кристал блестяще сыграли главные роли в этом фильме. На момент знакомства Гарри и Салли, молодой человек состоит в отношениях с подругой своей нечаянной попутчицы. Предложенную Салли дружбу самоуверенный ловелас отвергает. не получилось, печально вздохнули ангелы, подождали несколько лет и опять пересекли траектории жизненных маршрутов несостоявшейся пары.

"Роман с камнем", 1084

Джоан Уайлдер, автор популярных женских романов, находит в своем почтовом ящике пакет, присланный из Колумбии ее сестрой. Телефонный звонок подтверждает самые страшные опасения — сестра похищена, и похитители требуют вернуть пакет. Кэтлин Тернер и Майкл Дуглас с самых первых минут фильма приковывают к экрану.

"Влюбленные", 1984

Во время рождественских покупок Фрэнк и Молли случайно сталкиваются друг с другом. Этот момент навсегда меняет их жизни. Месяцами позже они вновь встречаются, уже в поезде по дороге домой, и узнают друг друга, отлично проводя время вместе. Хотя каждый из них состоит в браке и имеет детей, они встречаются все чаще и чаще, и со временем эта дружба становится самым ценным предметом их жизней. Главные роли исполнили Мэрил Стрип и Роберт де Ниро.

"Свидание вслепую", 1987

Уолтер Дэвис полностью поглощен своей работой и на личную жизнь у него нет времени. Фирма, в которой работает Уолтер, устраивает прием по случаю приезда очень важного партнера из Японии и ему нужна приличная девушка в качестве спутницы на этом мероприятии. Брат Уолтера Тед советует пригласить на прием кузину своей жены Надю. Надя прекрасна во всех смыслах, но у нее есть одна проблема – ей совсем нельзя пить. Главные роли тут сыграли еще не облысевший Брюс Уиллис и Ким Бейсингер.

Напомним, ранее мы предлагали список осенних фильмов вам пригодится.