Чувственно, но сильно: Тина Кароль и "Бумбокс" представили клип на песню "Безодня"

Для Тины Кароль "Безодня" стала первой дуэтной песней за всю ее творческую историю

Тина Кароль и "Бумбокс" презентовали клип на песню "Безодня" Фото: instagram.com/boomboxfamily

Украинские артисты Тина Кароль и группа "Бумбокс" презентовали песню "Безодня", которая стала их первой совместной работой. Идея неожиданного творческого тандема принадлежит лидеру группы Андрею Хлывнюку. А теперь в сети представлен и клип неожиданного дуэта.

Стоит отметить, что для Тины Кароль "Безодня" стала первой дуэтной песней за всю ее творческую историю. А вот для коллектива – это не первая коллаборация с другими украинскими артистами. Особенную любовь поклонников завоевала совместная песня группы "Бумбокс" с Джамалой и Pianoбой – "Злива".

Режиссером клипа выступил Станислав Гуренко.

Напомним, ранее артисты очень интересно анонсировали премьеру своей песни и клипа. Поклонники артистов очень обрадовались неожиданной коллаборации: "Неожиданно", "В глубине души я об этом давно мечтала", "Это нереально крутая новость. Поскорее бы четверг", "Ура!!! Мечта сбылась! Любимая певица и любимая группа!", "Поздравляем, умнички, что записали совместный трек. Гордимся своими кумирами!!!", "Неожиданно. Как же хочется услышать уже. А обложка-это отдельное наслаждение".

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