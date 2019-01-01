Чужие мысли вредные: появился яркий трейлер фильма "Чего хотят мужчины"

Релиз намечен на февраль 2019 года

Фото: YouTube

Наконец-то на канале Movieclips Trailers в появился новый трейлер фильма "Чего хотят мужчины". Картина является ремейком картины "Чего хотят женщины" 2000 года с Мелом Гибсоном в главной роли.

Героиня новой истории – спортивный агент Эли Дэвис, которая после удара головой начинает слышать мысли мужчин. В главной роли снялась Тараджи П. Хенсон. Свои новоприобретенные способности женщина будет использовать преимущественно с целью заключить контракт со звездой NBA.

Режиссером фильма выступил Адам Шэнкман ("Лак для волос", "Лысый нянька"), в продюсерах значатся Уильям Пэкер ("Голос улиц") и поп-звезда Дженнифер Лопез ("Оттенки синего", "Поклонник").

Релиз фильма "Чего хотят мужчины" намечен на 8 февраля.

Напомним, BBC и HBO совместно займутся 8-серийной драмой "Джентльмен Джек" (Gentleman Jack) о "первой современной" аристократке традиционной ориентации, которая сразится с землевладельцами, чтобы вернуть своему поместью былую славу.