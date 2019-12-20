Comic Con Ukraine 2020: объявлено даты фестиваля и имя первого гостя

Стало известно, кто из мировых звезд посетит Украину

Comic Con Ukraine 2020 Фото: пресс-служба

Большой международный фестиваль современной культуры Comic Con Ukraine 2020, пройдет в Киеве 5-6 сентября. Отметим, что о фестивале, который состоялся в этом году мы ранее сделали большой материал.

Узнайте также, как прошел первый международный фестиваль балета:

Уже традиционно главной локацией станет 35 000 кв.м. территории Арт-завода Платформа. Именно сюда приедут звезды Голливуда, а также появятся самые большие комикс- и маркет-зоны, аллея художников, грандиозная сцена косплееров, зоны компьютерных и настольных игр, музыкальная сцена и многое другого на любой вкус.

Организаторы держат в секрете большую часть подробностей гик-конвенции, но уже готовы приоткрыть завесу тайны об одном из гостей. Первым хедлайнером Comic Con Ukraine 2020 станет немец Maul Cosplay – официальный косплеер CD Project Red, известной компании разработчиков серии видеоигр "Ведьмак" и Cyberpunk 2077. За его перевоплощениями в Инстаграме следит более 250 тысяч людей, ведь то, с какой точностью и мастерством он меняет образы, впечатляет. В его арсенале также боец в маске Скорпион со "Смертельной битвы", полубог Кратос из игры "Бог войны", Геллерт Гриндевальд из "Фантастических тварей" и много других героев.

Читайте также: Кристофер Ллойд на Comic Con Ukraine рассказал о своем любимом фильме

В продажу уже поступили разные виды билетов: обычные однодневные по 400 грн, двухдневные – 600 грн; премиум-билеты, которые дают возможность посещения фестиваля в оба дня, проход через отдельный вход на локацию и специальный набор сувенирной продукции (экосумка, чашка, металлический пин, стикеры и кепка) – 2000 грн.

В этом году Comic Con Ukraine 2020 планирует прыгнуть выше своей головы, пригласив именитых гостей.

Напомним, что в прошлые годы среди звездных гостей конвенции были путешественник во времени Кристофер Ллойд, легендарный гном Гимли – Джон Рис Девис, андроид Коннор – Брайан Декарт, отец 3Д шутеров и автор игры DOOM – Джон Ромеро, а также воинственный Мачете – Денни Трехо, который рассказал о себе и даже показал свою легендарную татуировку на груди!

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.