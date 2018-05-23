"Дама с поленом" вновь появится на экранах: Дэвид Линч снимет новый фильм

В будущую ленту войдут биографические зарисовки об актрисе сериала "Твин Пикс" Кэтрин Коулсон и интервью с самим Дэвидом Линчем

Дама с поленом. Кадр из сериала "Твин Пикс"

Культовый режиссер Дэвид Линч, который осенью 2017 года посетил Киев, снимет документальный фильм об актрисе Кэтрин Коулсон. Она сыграла в сериале "Твин Пикс" Даму с поленом, пишет Vice.

Отметим, что актриса Кэтрин Коулсон умерла в 2015 году. Перед смертью она успела сняться в третьем сезоне сериала.

Фильм же будет называться "Я знаю Кэтрин, Даму с поленом". И речь пойдет о создании роли Маргарет Лантерман (настоящее имя Дамы с поленом по сюжету сериала). Известно, что героиня Коулсон появляется в сериале в решающие моменты, чтобы озвучить предсказания от полена. В будущую ленту войдут биографические зарисовки об актрисе, и интервью с самим Дэвидом Линчем.

Напомним, режиссеру Дэвиду Линчу телеканал Showtime готов предоставить площадку для четвертого сезона телесериала "Твин Пикс". Сам Линч считает, что о четвертом сезоне пока рано говорить, но никогда не стоит говорить "никогда".

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