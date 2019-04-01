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"Дамбо" возглавил кинопрокат США

Однако, эти результаты не оправдали ожидания создателей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:12
"Дамбо"
"Дамбо"
Фото: YouTube

Новый фильм режиссера Тима Бертона "Дамбо" возглавил кинопрокат Северной Америки, заработав 45 миллионов долларов в свой дебютный уикенд. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo.

Однако, отмечается, что результат "Дамбо" – худший для фильмов-адаптаций анимационных хитов студии Disney. Так, "Золушка" в свое время стартовала с 67,8 миллионами далларов, "Книга джунглей" − со 103,2 миллионами долларов, а "Красавица и чудовище" – со 175 миллионами долларов.

Скорее всего, отбить свой производственный бюджет в 170 млн в домашнем прокате "Дамбо" не сможет, а потому все надежды на мировой прокат.

На второе место бокс-офиса США опустился лидер прошлой недели − хоррор "Мы" от студии Universal.  На третьем месте оказался блокбастер "Капитан Марвел". 

Напомним, ранее студия Disney опубликовала проморолик фильма ,а еще в сети появились новые постеры и кадры с фильма "Дамбо".

Смотрите видео о том, как премьеру фильма "Дамбо" посетили знаменитости:

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Источник: Сегодня
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