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Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

Певец вдохновился зажигательными танцами на проекте "Голос страны 9"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:09
Дан Балан Фото: instagram.com/danbalan
Дан Балан
Фото: instagram.com/danbalan

Известный певец, звездный тренер "Голоса страны 9" Дан Балан, который укусил Тину Кароль, представил зажигательный трек Balzam и видеоклип на него. Молдавский певец записал зажигательную песню Balzam вместе с российской певицей Люсей Чеботиной. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, что за все время своего наставничества на проекте "Голос страны 9" Балан показывал, что ему нравятся эмоциональные и веселые песни. В клипе Дан Балан показал все свои хореографические способности, а также удивил ритмичным рэпом.

Стоит отметить, что это не первая видео и аудио работа с молодыми исполнительницами. Так, после третьего эфира слепых прослушиваний, Дан Балан решился на запись новой аранжировки и клипа на легендарный трек Dragostea Din Tei. Впервые эту композицию молдавский певец выпустил вместе с группой O-Zone в 2004 году.

Напомним, ранее поклонники Дана Балана узнали, как певец на проекте "Голос страны 9" ласково называет Тину Кароль. Стоит отметить, что не обошлось на проекте и без ссор.

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Источник: Сегодня
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