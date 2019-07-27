Даша Астафьева представила откровенное видео на песню "Основной инстинкт"

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Даша Астафьева представила клип на песню "Основной инстинкт" Фото: instagram.com/da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева, которая недавно прокатилась в метро впервые за 10 лет, представила клип на песню "Основной инстинкт". Неординарное лирик-видео появилось на Youtube-канале артистки в эту пятницу.

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Режиссером нового клипа Астафьевой выступил известный фотограф Ярослав Бугаев.

"Так сложилось, что за время работы над этим лирик-видео, я познакомилась и посотрудничала со всеми, кто был у меня „в планах". Уже становится нормой то, что я полностью доверяюсь таланту молодежи и ни капли не жалею об этом", – рассказала певица о сотрудничестве с Ярославом.

Видео "Основной инстинкт", кадрами из которого Даша несколько недель дразнила фолловеров в своем Instagram, получилось очень откровенным и весьма необычным. Ролик значительно отличается от предыдущих работ Астафьевой, в чем можно убедиться посмотрев клип прямо сейчас.

Напомним, что ранее сменившую образ Дашу Астафьеву сравнили с Настей Каменских.

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