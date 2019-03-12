"Давай танцюй": украинское кино, которое давно ждут, выходит на экраны

Композитором и музыкальным саунд-продюсером фильма стал MONATIK

"Давай танцуй" Фото: YouTube

19 марта пройдет премьера нового украинского фильма "Давай танцюй". Стоит отметить, что это первый украинский танцевальный молодежный экшен, съемки которого начались в 2015 году, работа над музыкой еще раньше, а премьера во всех кинотеатрах страны состоится уже 21 марта 2019 года.

Фильм расскажет о дерзком молодом танцоре, который приезжает в Киев для участия в грандиозном танцевальном турнире. Кроме славы и признания ему нужны деньги для брата, попавшего в беду. Парень должен выложиться на полную, чтобы обойти крутых соперников. А самым большим испытанием станет любовь, которую он встречает на танцполе.

Композитором и музыкальным саунд-продюсером фильма стал MONATIK (Дима Монатик). "Работу над музыкальным оформлением фильма мы на MONATIK Chilibi Sound начали в далеком 2014 году. Я бы назвал этот фильм мультижанровым. Такого в Украине еще, правда, не было. Меня максимально привлекает в этой картине именно то, что все главные герои – это не профессиональные актеры. Это в первую очередь профессиональные танцоры, которые попробовали себя в роли актеров. Мне кажется, у них очень здорово получилось. Этот фильм открывает новые лица, новые украинские таланты, которые действительно очень старались, создавая эту ленту, передать настроение, которое задумывали авторы. Искренне надеемся, что музыка сумела подчеркнуть все то, что должно было произойти в картине, ведь ее главная миссия – создать правильную атмосферу. Особенно когда речь идет о танцах".

Также в фильме прозвучат саундтреки музыкальной группы The Hardkiss, групп "Сальто Назад", Mountain Breeze и Open Kids, а также музыканта ROZHDEN. Невероятные танцевальные постановки от режиссера и хореографа Анатолия Сачивко. Участие в съемках приняли лучшие танцоры страны, которые являются профессионалами абсолютно в разных танцевальный направлениях.

Экстремальный бит-экшен, молодежное драйвовое кино, качественное изображение, юмор и конечно же интересный сюжет, в котором каждый зритель сможет найти свое внутреннее стремление идти вперед и не останавливаться, пока не достигнешь цели.

Напомним,

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