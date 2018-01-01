Дэдпул и его банда: появились кадры с фильма
В Украине фильм выходит в прокат 17 мая
В Украине на широкие экраны выходит премьера фильма "Дэдпул 2" с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Трейлеры уже поразили фанатов супергероя своим юмором и сценами драк.
По сюжету, бывшего наемника, превращенного в мутанта-убийцу, ждут новые "подвиги" ‒ смесь фарса, кровопролития и безумия. Компанию Дэдпулу составят мутанты, которые помогут Уэйду Уилсону одолеть прибывшего из будущего Кэйбла (Джош Бролин).
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Постановкой занимался режиссер "Джона Уика" и "Взрывной блондинки" Дэвид Литч, над сценарием работали авторы первой части Ретт Рис и Пол Верник, а также сам Райан Рейнольдс.
А теперь Empire опубликовали порцию кадров с героями "Дэдпула". Сильные кадры.
Напомним, популярная канадская певица Селин Дион выпустила клип на композицию Ashes, которая была записана специально для боевика "Дэдпул 2", трейлер которого уже появился в сети.
Клип появился на YouTube-канале артистки и собрал за сутки более 3 миллионов просмотров. В клипе облаченный в костюм Дэдпула танцор появляется в обуви на высоких каблуках.