День авиации и космонавтики: 6 небанальных фильмов про космос

Свежая подборка фильмов для нескучного карантина

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает публиковать интересные фильмы и сериалы, которые можно посмотреть на карантине. В нашей сегодняшней подборке – картины о космосе. Ведь 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики.

Напомним, что накануне мы рассказывали о 7 захватывающих триллерах, а еще писали, какие новые сериалы выходят в апреле.

Что посмотреть дома: 6 небанальных фильмов о космосе

"Игра Эндера"

США, 2013

Сюжет: человечество ведет борьбу с враждебными инопланетянами. Для подготовки будущих офицеров, которые будут командовать наступлением на планету жукеров, правительство отбирает одаренных детей для обучения в военной школе. Руководитель военной школы полковник Графф считает, что Эндер – именно тот, кто будет командовать всей армией наступления. Он ставит Эндера в положение ренегата, и тот вынужден быстрее обучаться и завоевывать авторитет среди других учащихся.

"Для всего человечества"

США, 1989

Сюжет: документальный фильм, включающий в себя съемки с американской космической программы "Аполлон", рассказывающий о подготовке и высадке первых людей на Луну.

"Пандорум"

США, Германия, Великобритания, 2009

Сюжет: два астронавта – капрал Нолан Бауэр и лейтенант Пэйтон выходят из анабиоза, не помня о том, кто они, что должны делать и что случилось с шестьюдесятью тысячами пассажиров их корабля "Элизиум". Они не имеют доступа к капитанскому мостику, не могут связаться с другими членами экипажа, в том числе с командой управления полетом, которую они должны сменить на посту. Изучая под руководством Пэйтона корабль, Бауэр разговаривает с Пэйтоном о пандоруме, психическом расстройстве, вызванном длительным пребыванием в состоянии гиперсна, его симптомах и последствиях, в числе которых паранойя, шизофрения, яркие галлюцинации и склонность к убийству.

"Живое"

США, 2017

Сюжет: группа исследователей, находящихся на МКС, готовится к перехвату возвращающегося с Марса модуля с образцами пород. Рори Адамс с помощью ручного манипулятора успевает захватить подлетающий к МКС модуль. При исследовании образцов подтверждается, что марсоход не ошибся при первичном анализе пород, и в них действительно есть жизнь: исследователи обнаруживают предположительно одноклеточное существо. На Земле празднуют открытие и присваивают существу имя "Кэлвин".

"Луна 2112"

США, 2009

Сюжет: действие фильма происходит в недалеком будущем. Сэм Белл – астронавт-контрактник, заканчивает трехлетнюю одиночную вахту на лунном горнодобывающем комплексе компании "Лунар". Сэм живет на лунной базе "Саранг", которая расположена на обратной стороне Луны и на которой кроме него есть только робот по имени ГЕРТИ. Прямой связи с Землей у базы нет из-за повреждения лунного ретранслирующего спутника, поэтому обмен сообщениями с Землей осуществляется через удаленные космические базы с большой задержкой.

"Восхождение Юпитер"

США, 2015

Сюжет: более сотни тысяч лет назад наша планета была заселена могущественной инопланетной династией. В настоящее время права на Землю принадлежат одному из ее представителей – Балему, который собирается уничтожить все человечество. На планете обнаруживается простая уборщица с космическим именем Юпитер. Девушка является реинкарнацией матери Балема и обладает идеальным ДНК-кодом. Чтобы сохранить за собой власть, Балему придется или убить Юпитер, или заставить ее отказаться от прав реинкарнации.

Ранее мы публиковали 6 красивых фильмов, в которых сюжет – не главное.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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