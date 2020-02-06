День Боба Марли: как жил и что любил король регги

6 февраля – День Боба Марли

Боб Марли Фото: Getty Images

На Ямайке 6 февраля 1945 года родился Боб Марли, о котором сейчас сняли сериал. Теперь эта дата считается днем Боба Марли, когда во всем мире вспоминают исполнителя.

Смотрите также видео о Майкле Джексоне – самой богатой умершей знаменитости:

Боб Марли до сих пор считается самым известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря его международному успеху регги приобрел широкую популярность за пределами Ямайки. Он умел говорить и доносить свои мысли людям.

Стоит отметить, что исключительное место, которое занимает в истории регги Боб Марли, обусловлено не только тем, что он стоял у его истоков… Благодаря Бобу Марли музыка регги стала ассоциироваться во всем мире с борьбой за равноправие чернокожего населения. Музыкант умер от рака в Майами в возрасте 36 лет.

Мы собрали небольшую подборку фактов о жизни легенды регги:

У Боба Марли официально было 11 детей от разных женщин. Но до сих пор ходят слухи, что список значительно больше.

Боб Марли был хиромантом. Он умел пугать людей, предсказывая им будущее по ладони. После года жизни в гетто Кингстона (столица Ямайки) маленький Боб заявил, что больше не будет читать по ладони – его новая судьба стать певцом.

У Марли были серьезные отношения с Мисс Мира 1976.

В детстве дети не общались с Бобом, потому что его отец был белым. Марли сформировал свое видение этого. Он говорил, что не находится на стороне белых или чернокожих. Он принимал сторону бога. Его называли белым ямайцем.

Боб Марли был заядлым футболистом. Он говорил, что футбол – это целая Вселенная.

Музыкант умер от рака кожи. Своевременная ампутация очага заболевания – пальца на ноге – не позволила бы повреждению перетечь в тяжелую форму болезни. Марли отказался от операции, сказав, что этого не примет его вера.

Боб Марли был воспитан как католик, но, освободившись от влияния своей матери, заинтересовался культурой растафари и стал носить дреды.

Последнее, что сказал музыкант своему сыну Зигги была фраза: "За деньги жизнь не купишь".

Напомним, сын музыканта Боба Марли Зигги снимет документальный фильм об отце совместно с Paramount Pictures. Кинолента расскажет про жизнь и карьеру Боба Марли, о том, как он познакомил мир с регги.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.