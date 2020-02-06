День Боба Марли: как жил и что любил король регги
6 февраля – День Боба Марли
На Ямайке 6 февраля 1945 года родился Боб Марли, о котором сейчас сняли сериал. Теперь эта дата считается днем Боба Марли, когда во всем мире вспоминают исполнителя.
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Боб Марли до сих пор считается самым известным исполнителем в стиле регги. Именно благодаря его международному успеху регги приобрел широкую популярность за пределами Ямайки. Он умел говорить и доносить свои мысли людям.
Стоит отметить, что исключительное место, которое занимает в истории регги Боб Марли, обусловлено не только тем, что он стоял у его истоков… Благодаря Бобу Марли музыка регги стала ассоциироваться во всем мире с борьбой за равноправие чернокожего населения. Музыкант умер от рака в Майами в возрасте 36 лет.
- У Боба Марли официально было 11 детей от разных женщин. Но до сих пор ходят слухи, что список значительно больше.
- Боб Марли был хиромантом. Он умел пугать людей, предсказывая им будущее по ладони. После года жизни в гетто Кингстона (столица Ямайки) маленький Боб заявил, что больше не будет читать по ладони – его новая судьба стать певцом.
- У Марли были серьезные отношения с Мисс Мира 1976.
- В детстве дети не общались с Бобом, потому что его отец был белым. Марли сформировал свое видение этого. Он говорил, что не находится на стороне белых или чернокожих. Он принимал сторону бога. Его называли белым ямайцем.
- Боб Марли был заядлым футболистом. Он говорил, что футбол – это целая Вселенная.
- Музыкант умер от рака кожи. Своевременная ампутация очага заболевания – пальца на ноге – не позволила бы повреждению перетечь в тяжелую форму болезни. Марли отказался от операции, сказав, что этого не примет его вера.
- Боб Марли был воспитан как католик, но, освободившись от влияния своей матери, заинтересовался культурой растафари и стал носить дреды.
- Последнее, что сказал музыкант своему сыну Зигги была фраза: "За деньги жизнь не купишь".
Напомним, сын музыканта Боба Марли Зигги снимет документальный фильм об отце совместно с Paramount Pictures. Кинолента расскажет про жизнь и карьеру Боба Марли, о том, как он познакомил мир с регги.
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